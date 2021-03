Strigăt de ajutor pentru o fetiţă de patru ani din Capitală! Sofia Popa a fost diagnosticată cu o formă rară de cancer şi are nevoie de ajutorul nostru

In articol:

Strigăt de ajutor pentru o fetiţă de patru ani din Capitală! Sofia Popa a fost diagnosticată recent cu o formă rară de cancer şi are nevoie de ajutorul nostru.

Vezi mai jos care sunt conturile în care poţi face donaţii pentru micuţa Sofia, care a fost diagnosticată cu o tumoră rabdoida/teratoida atipică, grad IV WHO, o formă extrem de rară și extrem de agresivă de cancer

Sofia are patru ani şi jumătate şi locuieşte alături de părinţii săi aproape de Capitală, în Popeşti Leordeni.

Micuţa Sofia s-a născut prematur, iar de la naştere a trecut printr-o serie de complicații și intervenții chirurgicale, însă a reușit sa iasă învingătoare din toate încercările care i-au fost date unui suflet aşa mic şi plăpând.

Sofia Popa a fost diagnosticată cu o formă rară de cancer [Sursa foto: Facebook]

Acum, Sofia Popa este din nou încercată de soartă. În urmă cu două săptămâni a descoperit că nu îşi putea mișca mâna stângă, iar în urma unor investigații amănunțite, a fost diagnosticată cu formațiune tumorală frontală. Micuţa Sofia a fost operată, dar în urma rezultatelor parțiale, părinții ei au primit cel mai sumbru diagnostic: tumoră rabdoida/teratoida atipică, grad IV WHO, o formă extrem de rară și extrem de agresivă de cancer!!

În așteptarea rezultatelor finale ale biopsiei, s-a cerut internarea de urgență a micuţei pentru a începe tratamentul chimioterapeutic standard și pentru a încetini răspândirea cancerului. Însă, Sofia va avea nevoie de radioterapie și de terapie cu protoni, care nu sunt accesibile în țară.

Sofia Popa a fost diagnosticată cu o formă rară de cancer

Oamenii s-au mobilizat pe reţelele de socializare şi au realizat un Grup de Facebook: Alături de Sofia Emilia, unde se pot face donaţii sau se pot licita obiecte. Scopul grupului este strângerea de fonduri pentru ca micuţa Sofia să facă tratamentul în afara ţării.

În cazul în care nu ai obiecte pe care le poţi licita, poţi participa la licitaţii şi astfel aduci o contribuţie la strângerea de fonduri pe Sofia.

"Bună, tuturor! Numele meu este Sofia, sunt lumina ochilor părinților mei de 4 ani și jumătate. Am venit pe lume în prima zi de toamnă, mai repede decât mami se aştepta. Am suferit o serie de complicații și intervenții chirurgicale după naștere, însă am reușit sa înving fiecare obstacol.Sunt un miracol.

Trăiam din plin o copilărie fericită alături de surioara mea, de părinții și de bunicii mei. Mă bucuram de întoarcerea la grădiniță, de copii şi jocurile copilăriei...până acum două săptămâni când am descoperit că nu îmi mai puteam mișca mâna stângă.

În urma unor investigații amănunțite, am fost diagnosticată cu formațiune tumorală frontală. Am fost operată de îndată iar astăzi, în urma rezultatelor parțiale, părinții mei au primit cel mai sumbru diagnostic: tumoră rabdoida/teratoida atipica grad IV WHO, o formă extrem de rară și extrem de agresivă de cancer.

Vor fi necesare şedinţe de radioterapie și terapie cu protoni, care nu sunt accesibile în țară. Vă rog să mă ajutați să mă întorc la copilăria alături de cei dragi și printre copii!", se arată în mesajul scris pe reţelele de socializare ale părinţilor Sofiei.

Conturile în care se pot face donaţii pentru Sofia Popa

Mai jos aveţi conturile în care puteţi dona pentru micuţa Sofia. Dacă nu puteţi dona, daţi mesajul mai departe, ca să ajungă la cât mai multe persoane. Conturile în care se pot face donaţii sunt deschise pe numele fetiţei, dar şi pe al mamei sale.

LEI: RO91BTRLRONCRT0591795601- Popa Sofia Emilia

EURO: RO41BTRLEURCRT0591795601- Popa Sofia Emilia

Revolut: RO14BREL000550255561 0100- Popa Alexandra-Elena