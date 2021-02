Doi bătrâni din Botoșani trăiesc în condiții inimaginabile și nimeni nu-i ajută: „Mi s-a rupt sufletul să văd la ei atâta neputinţă”

In articol:

Este incredibil cum își duc ultimii ani din viață doi bătrâni din Botoșani! După ce au muncit o viață întreagă, pensia nu le ajunge nici măcar pentru a-și asigura hrana în fiecare zi, iar de medicamente și de celelalte condiții nu mai vorbim.

Amândoi își duc amarul și suferințele într-o casă extrem de veche, care nici măcar geamuri nu mai are. Iată povestea tragică a doi bătrâni lăsați pe dinafară de sistemul social din România!

Condițiile în care trăiesc cei doi bătrâni din Botoșani[Sursa foto: monitorulbt.ro]

„Sărăcia le este tovarăş de viaţă”

Daniel Câşlariu, preşedintele Asociaţiei „Grup Civic” Botoşani, a făcut publică povestea celor doi bătrâni, în speranța că cineva îi va vedea, i se va face milă și îi va ajuta. Acesta a mărturisit că locuința celor doi pare părăsită, însă ea adăpostește două suflete care trăiesc de pe o zi pe alta în niște condiții extrem de grele.

Condițiile în care trăiesc cei doi bătrâni din Botoșani[Sursa foto: monitorulbt.ro]

„ În aceste zile când vremea extremă ne-a pus la grea încercare, există mulţi botoşăneni în pericol de a-şi pierde viaţa din cauza frigului şi a foamei. Şi vă asigur că nu exagerez deloc. De fiecare dată când găsesc un caz disperat în judeţ îmi spun că nu poate exista mai multă suferinţă sau sărăcie, dar realitatea, bate filmul, cum se spune. Am ajuns vineri la o familie din Ghireni – Coţuşca, pe un viscol crâncen.

Problemele noastre au pălit însă în faţa situaţiei familiei la care am ajuns. Cei doi soţi locuiesc într-o casă, care, privită de la distanţă, pare părăsită. Tencuiala căzută, geamurile sparte completate cu cârpe, întunericul, frigul şi umezeala alcătuiesc un tablou sumbru. Cei doi soţi nu au nici un venit, iar sărăcia le este tovarăş de viaţă. Disperarea şi resemnarea se citeşte pe chipul lor ”, a declarat Daniel.

Condițiile în care trăiesc cei doi bătrâni din Botoșani[Sursa foto: monitorulbt.ro]

„Vă asigur că nu am văzut în viaţa mea aşa ceva”

Președintele ONG-ului povestește cum a găsit-o pe bătrână și i s-a rupt sufletul.

Aceasta era învelită cu o plpumă și un covor. Frigul a început deja să facă victime în România, iar cei doi vârstnici pot oricând să fie victimele fie temperaturilor scăzute de afară , fie a bolilor de care suferă.

Citeste si: Tragedie de Valentine’s Day la Iași! O plimbare în doi s-a terminat dramatic, sub roțile unui tren de călători. Manevra greșită care a ucis doi tineri frumoși – GALERIE FOTO/ VIDEO- bzi.ro

De asemenea, reprezentanții ONG-ului au mers la domiciliul bătrânilor împreună cu primarul comuniei, care le-a promit că se va strădui să-i relocheze pe cei doi bătrâni într-un alt spațiu, însă este nevoie și de ajutorul oamenilor și de donații.

Citeste si: Chef Sorin Bontea, declarații sincere despre neajunsurile din copilărie: „Suntem patru frați. Am muncit din greu și condiții grele”

„ Am găsit-o în pat, învelită cu o plapumă peste care se afla un covor. Vă asigur că nu am văzut în viaţa mea aşa ceva. Mi s-a rupt sufletul să văd la ei atâta neputinţă, suferinţă şi amar. Şi m-am întrebat unde sunt oamenii cu suflet bun din această comunitate, cum de este posibil ca în secolul XXI să existe familii care să trăiască în asemenea condiţii, fără ca membrii comunităţii să reacţioneze? Oare pandemia asta a anulat orice urmă de bunătate din noi, de nu mai reuşim să vedem suferinţa celor de lângă noi? Înclin să cred că da.

Am ajuns la această familie însoţit de primarul comunei, care a promis că o va ajuta cu un alt spaţiu de locuit, cu condiţia să le asigurăm noi o sobă şi alte bunuri. Am promis că îi vom ajuta, aşa cum am fost alături de multe familii aflate în nevoie ”, a mai adăugat Daniel Câşlariu.

Condițiile în care trăiesc cei doi bătrâni din Botoșani[Sursa foto: monitorulbt.ro]

Apel de solidaritate către lucrătorii statului

Daniel Câşlariu face un apel către cei care sunt angajați de stat să aibă grijă de acești oameni. Este de datoria lor să treacă din casă în casă și să se intereseze de viețile persoanelor vulnerabile și să le ajute. De asemenea, președintele ONG-ului face un apel la oamenii simplii, pe care-i roagă să-i ajute pe cei doi bătrâni uitați de lume.

Citeste si: Mirela Vaida a izbucnit în lacrimi! Ce a sensibilizat-o pe cunoscuta prezentatoare de televiziune: "Mi s-a rupt sufletul..."

„ Noi suntem la datorie, dar a venit timpul să beneficiem şi de sprijinul asistenţilor sociali, asistenţilor comunitari care să treacă din casă în casă şi să vadă care bătrân sau familie are nevoie de ajutor constând în lemne, o mâncare caldă, medicamente, câteva haine în plus sau chiar de o vorbă de încurajare.

Totodată, avem nevoie de sprijinul tuturor oamenilor cu suflet mare care cred în puterea faptelor bune. Vă rog să ne fiţi alături în continuare pentru că există multe familii lovite de suferinţă, sărăcie, disperare, boli, familii care au nevoie de noi! Dumnezeu să vă răsplătească înmiit toate faptele bune! ”, a mai transmis Daniel Câşlariu.

Cei care doresc să dea o mână de ajutor, au la dispoziție trei conturi ale asociației:

RO03BTRLRONCRT0530156401 (lei)

RO50BTRLEURCRT0530156401 (euro)

RO08BTRLGBPCRT0530156401 (lire sterline), Codul Swift BTRLRO22.