Presa locală din Iași face dezvăluiri halucinante depre afacerile ministrului sănătății, Nelu Tătaru. O filmare ajunsă la redacția ziarului Bună Ziua Iași arată că în farmacia deținută de soția lui Nelu Tătaru măștile de protecție atât de căutate în această perioadă se vând la suprapre, fără a se elibera bon fiscal pentru ele.

Strigător la cer! La farmacia Ministrului Sănătății, Nelu Tătaru, se vând măști cu 15 lei bucata, fără bon fiscal

Soţia lui Nelu Tătaru deține o farmacie în Huşi, Crataegus Pharma, iar acolo măştile se vând la preţul de 15 lei. În videoclipul filmat cu camera ascunsă, clientul întreabă farmacista dacă are măști de vânzare și cu toate că ea a spus un preț exorbitant, acesta tot a cumpărat. În plus, în momenttul în care clientul a cerut bon fiscal, farmacista a spus că nu se poate elibera bon pentru măștile vândute.

Clientul: Daţi-mi o cutie de paracetamol! Măşti, aveţi?

Farmacista: Da, 15 lei.

Client: Îmi puteţi da şi un bon?

Farmacista: Pe măşti nu am cum. Numai pe paracetamol. Deci chiar nu am cum.

Client: Mai daţi-mi încă două măşti!

Farmacista: Îmi pare rău, chiar nu am cum să vă dau bon.

Client: Mulţumesc, la revedere!

Jurnaliștii locali speculează că farmacista nu a putut da bon fiscal pe măștile vândute pentru că ar putea fi furate din stocurile Ministerului Sănătăţii și cer Protecţiei Consumatorilor să deschidă o anchetă în acest sens.