Managerul Spitalului din Focșani a fost infectat cu coronavirus, apoi a provocat o situație stranie. Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat duminică că la Spitalul Județean din Focșani e o situație fără precedent: managerul Constantin Mândrilă. Tătaru a anunțat că Mândrilă va fi schimbat din funcție, iar luni va face o vizită la spitalul din Focșani., a spus Tătaru. El a mai declarat că la spitalul vrâncean va fi instalată o echipă de conducere mixtă – Ministerul Apărării și Ministerul Sănătății. 25 de cadre medicale din spital au fost depistate ca fiind infectate cu coronavirus. ( vezi cum a fost repusă Sorina Pintea în funcția de manager a Spitalului din Baia Mare

„Nu m-am ascuns absolut nicăieri, eu joi, în momentul în care am fost declarat pozitiv prin buletinul medical de la Cantacuzino, imediat am sunat la DSP Vrancea, DSP Vrancea a anunţat Ministerul, m-am prezentat imediat în Secţia de boli infecţioase a Spitalului Judeţean, în triaj, unde mi s-au luat analizele şi mi s-a făcut controlul. În urma acestui control, medicul şef al secţiei de boli infecţioase a constatat că sunt un caz uşor Covid – 19, spunându-mi că pot să mă tratez la un domiciliu ales şi să mă autoizolez. Sunt ţinta unor atacuri de mai mult timp, permanent am fost atacat în această perioadă de echipa liberală, spunând că nu fac treabă şi aşa mai departe. Eu am inclusiv stocurile de materiale pe care le las în urma mea pentru cel puţin o lună de zile pentru combaterea Covid în spital, inclusiv echipamente medicale, absolut tot. (…) Medicul mi-a recomandat obligatoriu să am odihnă fizică şi psihică, numai odihnă nu se numeşte asta, este hărţuire pe faţă”, a declarat managerul spitalul Focşani duminică, la Antena 3.

Managerul Spitalului din Focșani a fost infectat cu coronavirus. Mândrilă are un salariu lunar de peste 10.000 lei

Managerul Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) „Sf. Pantelimon” Focşani, Constantin Mândrilă, confirmat pozitiv la COVID-19 şi aflat în izolare, a fost transferat, duminică, la secţia de Boli Infecţioase, la cererea prefectului judeţului Vrancea, potrivit reprezentanţilor instituţiei. „Managerul SJU Focşani a fost luat de la domiciliul ales, acolo unde se afla în izolare ca urmare a confirmării infecţiei cu COVID-19 şi transferat la spital. Transferul s-a făcut la solicitarea prefectului judeţului Vrancea, Gheorghiţă Berbece, de a se interna în spital, aşa cum prevăd protocoalele medicale”, a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al Prefecturii, Adrian Creţu.

Conform ultimei declarații de avere, care a fost depusă pe 28 mai 2019, managerul Mândrilă deține trei terenuri arabile, la Panciu, Tifești și Soveja, o fâneață de 2,025 hectare și un teren cu curți și construcții, ambele la Soveja. Portofoliul imobiliar al lui Mândrilă e completat de o casă de locuit, tot la Soveja, și de un apartament în Focșani. Ca manager, Mândrilă a încasat un venit anual de 126.536 lei, adică 10.544 lei pe lună.