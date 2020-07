O bătrână din Vaslui abandonată de copii, locuiește într-un grajd

In articol:

O femeie din Vaslui trăiește într-un fost grajd care stă să se dărâme, fără curent electric de ani buni.

Bătrâna de 73 de ani din Deleni, Vaslui, a crescut 7 copii și niciunul nu vine să îi întindă o mână de ajutor. Pensia ei prea mică nu îi ajunge pentru tot ce are nevoie și plânge fără oprire de necaz.

„Mi-e rusine sa spun, dar trebuie sa spun! Din șapte copii, niciunul nu imi deschide usa. Fata mea sta in sat, dar nu ma poate lua la ea, nu vrea. Toti au greutăți, dar și eu i-am crescut cu greu, numai eu stiu! Nu i-am lăsat pe niciunul!”, spune Maria Corciu.

Femeia este chinuită de reumatism de mai bine de 20 de ani și abia reușește să stea în baston. Ea spune căar face multe, dar nu are cu ce. Vecinii sunt cei care îi mai deschid ușa din când în când și îi mai aduc câte ceva de mâncare.

„Stau in fostul grajd, pentru ca locuinta se darama si a trebuit să mă mut. Lumina a fost tăiată, pentru ca nu au plătit copiii, au lăsat totul pe mine si eu n-am putut. Am o lanterna cu care ma uit la ceas. Si lumânări. Stau aici, poate sa cada pe mine, nu ma mai gandesc. Plouă inauntru ca afara, pun ligheanul. Ma descurc cum pot. Copiii au viata lor! Nu vin! Vecinii imi deschid usa. Azi am băut un ceai, imi fac mămăligă si am un ou fiert. Atat. As fi vrut sa imi fac un borș, dar nu am cu ce. Eu as vrea sa fac de toate, am voința, dar nu pot. Boala asta m-a distrus. Nu pot sa fac nimic. E goală inima mea, e goală!”.

Vecini, profund impresionați de drama femeii, au numai cuvinte de laudă la adresa ei

„Ne e milă de ea! E singura si necăjită. Chiar daca merge greu in doua bastoane, până la toaletă și până la poarta, nu si-a pierdut demnitatea. E o femeie cu mult bun simt, are casa curata mereu. Nu deranjează pe nimeni, e rusinoasa! Păcat ca din șapte copii, din care unul a murit, niciunul nu are posibilitati. Merita sa o ajutam cat putem, fiecare!”, au declarat oamenii.