Direcția Medicală a Ministerului Apărării Naționale a publicat pe pagina oficială de Facebook scrisoarea medicului Ramona. Ea mărturisește că noul virus a schimbat viețile cadrelor medicale și că reprezintă o provocare profesională. Doctorul a explicat cum se derulează o zi de muncă și ce eforturi se fac pentru ca pacienții să aibă parte de cea mai bună îngrijire.

„Această pandemie cu virusul SARS CoV-2, care de câteva luni continuă să ne schimbe viețile, este pentru mine şi colegii mei o adevărată provocare profesională. Este, de asemenea, o problemă pe care, aici, la SMMIT (Sistemul Medical Modular de Izolare și Tratament) din Timișoara încercăm să o ținem în frâu în fiecare zi, și despre care învățăm lucruri noi cu fiecare pacient pe care îl tratăm. În orice spital vizita e un moment important din zi, e întâlnirea medicului cu pacientul, e momentul în care se discută despre rezultatul ultimelor analize, ajustarea tratamentului, prescrierea altor investigații unde e necesar”, a scris medicul.

„Transpirați, deshidratați şi cu pielea înroşită”

Ramona a dezvăluit că medicii fac eforturi foarte mari să se protejeze și să poată fi alături de bolnavi.

„Înainte de a intra la vizită discut cazurile cu colegii mei, ne uităm la rezultatele investigațiilor şi la tratament. Atunci când intru în zona roşie am cu mine un plan, al corturilor, pacienților, al tratamentului şi investigațiilor. Mai iau o gură de apă şi merg spre zona de echipare. Voi petrece în zona roşie vreo 3 ore, fară pauză, timp în care voi trece prin toate corturile şi voi vizita toți pacienții. Când e o zi călduroasă, după câteva ore de stat în echipamentul de protecție ieşim pur şi simplu "fierți", nu doar transpirați şi deshidratați ci şi cu pielea înroşită, cu urme pe față de la mască. Pe umerii tuturor medicilor de aici, şi de pretutindeni, a căzut o responsabilitate enormă, viața bolnavilor de COVID, pentru care luptăm împreună.

Sunt pacienți de toate vârstele, mulți pacienți tineri, azi, la vizită, cel mai tânăr pacient are 19 ani. Fiecare pacient care se externează vindecat înseamnă încă o victorie şi o mulțumire sufletească că pe lista celor declarați vindecați am mai adăugat o persoană. În calitate de medic ce are contact direct cu pacienții infectați de SARS COV-2 , vă încurajez să luați măsuri de prevenire a bolii, atât pentru dumneavoastră, cât și pentru cei din jur. Să fim conștienți de complicațiile severe ale infecției şi să evităm un colaps al sistemului sanitar pentru ca să limităm numărul de decese. Suntem toți împreună în această luptă. Rămâneți în siguranță, sănătoşi. Toate cele bune. Cu drag, Ramona", a mai scris medicul de la spitalul militar de campanie de pe Stadionul CFR Timișoara.