Strugurel jubilează după bătaia încasată de Nelson! ”Boșorogule, stai în banca ta! O să-ți iei bătaie din nou”

Nelson Mondialu, bătut în scara blocului

Strugurel Irlandezu, omul pe care Nelson Mondialu l-a dat în judecată pentru amenințări, susine că nu are legătură cu bătaia primită de rivalul său din Cluj, Din contră Strugurel spune că regretă că Nelson a ajuns în spital din cauza bătăilor primite. Pe de altă parte, el spune că l-a avertizat pe Nelson că va ajunge să fie călcat în picioare și că are informații că acesta o va încasa și mai rău pe viitor. Strugurel explică și motivul pentru care Nelson are atâția dușmani: pentru că râde de toată lumea.

Strugurel Irlandezu: ”Nu mă bucur, dar ți-ai meritat soarta”

In articol:

”Te salut, Nelsonică-șurubică! Ce ți-am zis eu că într-o zi ți-o primești! Ai râs de mine. Ce v-am spus eu mă!... Niciodată să nu râdeți. Eu v-am zis că atunci când iese din casă se filmeză stânga-dreapta și sună pe toți oamenii. Boșorogule, în loc să stai sănătos acasă, să stai să mănânci ce ai, ai rămas fără dinți. Eu nu mă bucur, îmi doresc să te faci bine, sincer îmi pare ru ce s-a întâmplat cu tine, îmi pare rău din tot sufletul meu că la anii tăi, bătrân... eu nu râd, că nu-i frumos să râdem unul de altul. Dar vezi, ți-ai meritat soarta! Tu de toată lumea ai râs.

Strugurel Irlandezu, rivalul lui Nelson

Vezi, frățiorul meu, ce ți-am spus eu să lași figurile cu bani falși, cu bani de la alții, cu vrăjeală. Să stai frumos pe Youtube-ul tău, să-ți faci vizionările tale, să vorbești frumos cu oamenii. Ai și tu o vârstă, nu mai poți să te faci de rușine, mă omule. Ai văzut că te bat ăștia, cât ești de bătrân îți dau peste gură. Și stai că am auzit că o să-ți mai primești bătaie din nou. Fii cuminte, Nelsonică... Niciodată să nu râzi de cineva... V-am spus, bătăile nu sunt bune, ăla nu e șmecher, cine se bate în ziua de azi. Șmecher e ăla care își vede de treburile lui, stă acasă, înțelegi?”, a spus Strugurel pe contul lui de Youtube.

De ce-l urăște Strugurel Irlandezu pe Nelson Mondialu?

Nelson Mondialu a pățit-o

Strugurel Irlandezu este originar din Cluj și chiar a fost vecin de cartier cu Nelson. Bărbatul este vlogger și a ajuns celebru după ce și-a dat singur foc la mașină, în Irlanda. Între Nelson și Strugurel a izbucnit un scandal în urmă cu câțiva ani, în urma căruia Nelson i-a făcut plângere penală rivalului său pentru amenințări. Strugurel ar trebui să se prezinte în fața instanței, însă autoritățile nu l-au găsit la nici o adresă la care l-au căutat. În paralel, Strugurel și-a cntinuat atacurile la adresa lui Nelson și chiar a familiei acestuia, ajungând chiar să spună că tatăl lui Livian îl urăște de moarte pentru că ar fi avut o aventură cu soția acestuia.