SUA dezvăluie adevăratul scop al lui Putin. Anunțul venit de la Casa Albă: "Atacă nucleul securității transatlantice"

Secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, a declarat că intenția lui Vladimir Putin nu a fost doar de a invada Ucraina. Oficialul de la Casa Albă a ținut să precizeze că unul dintre scopurile principale ale liderului de la Kremlin a fost de a "ataca principiile care se află în centrul securității transatlantice".

SUA, despre "războiul ales de Putin"

Secretarul american al Apărării a vorbit recent, în timpul unui discurs în cadrul Pentagonului, despre adevăratele intenții ale lui Vladimir Putin, în plin război. Lloyd Austin a ținut să sublinieze faptul că liderul de la Kremlin nu a dorit să distrugă doar Ucraina atunci când a început invazia, ci și "nucleul securității transatlantice": "Războiul de alegere al lui Putin a avut un număr teribil de victime civile și a forțat milioane de ucraineni nevinovați să își părăsească țara.

Împreună, trimitem un mesaj clar, iar acest mesaj este că orice provocare la adresa securității noastre va primi un răspuns ferm și unit. Iar angajamentul nostru față de apărarea colectivă a NATO este de fier.", a declarat secretarul american al Apărării, potrivit CNN.

Ministrul german al Apărării: "Am reușit să unim Europa împotriva președintelui Putin"

Lloyd Austin a avut o întâlnire miercuri cu ministrul german al Apărării, Christine Lambrecht. Secretarul american al Apărării a ținut să mulțumească Germaniei pentru consolidarea securității SUA în Europa, în contextul războiului de pe teritoriul Ucrainei.

Lambrecht a subliniat că NATO a reușit să unească statele UE împotriva președintelui Putin, prin intermediul sancțiunilor impuse Rusiei: "Ne-am întâlnit în vremuri foarte tulburi, iar ceea ce este important pentru mine este că relația transatlantică, în special relația dintre Germania și Statele Unite, este menită să dureze și este durabilă, astfel încât am reușit să arătăm că am reușit să unim NATO, că am reușit să unim Europa împotriva președintelui Putin, sub forma sancțiunilor pe care le-am decis împreună și, mai ales, prin sprijinul pe care l-am arătat aliaților noștri.", a declarat ministrul german al Apărării, potrivit sursei citate.