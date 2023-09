Suma colosală pe care Pescobar o bagă în buzunar zilnic din afacerea cu fructele de mare! Numai în anul 2022 a avut o cifră de afaceri cu multe zerorui

In articol:

Pescobar, pe numere real- Paul Nicolau, a primit mai multe vizite de la inspectorii ANPC în ultimele luni, însă astăzi s-a decis ca restaurantul său din zona Herăstrău să fie închis pentru o perioadă de 12 luni, după ce au fost constatate o serie de nereguli.

Chiar dacă în urmă cu o zi afaceristul a făcut anunț în mediul online că localul este deschis și că așa va rămâne, fiind suspendată activitatea doar pentru 24 de ore, astăzi, însă, s-a decis oficial de către inspectorii ANPC să pună sigiliu pe restaurant.

După ce inspectorii ANPC au decis să închidă restaurantul lui Pescobar din zona Herăstrău pentru 12 luni, toți angajații au fost rugați să părăsească incinta, schimbându-și hainele pe bancă, lângă local.

„ Restaurantul nu e închis, doar are suspendată activitatea. Nu există local fără nereguli, dar vom rezolva totul. Dacă în 24 de ore cumpăr linoleum și tot ce mai trebuie dăm drumul localului. Îi sun, alo, ANPC, veniți să constatați că totul e ok. Și dăm, din nou, drumul la treabă”, a spus Pescobar în urmă cu o zi, după vizita inspectorilor ANPC la restaurantul său din Herăstrău, conform Cancan.

Câți bani câștigă Pescobar din afacerea cu fructele de mare?

Conform statisticilor, Pescobar, care deține firma SC Nedsea SRL, bagă bani frumoși în buzunar în fiecare zi.

Afacerea pe care o deține îi aduce zilnic aproape 10 000 de euro, în anul 2022 înregistrând cifra de afaceri de 16,5 milioane de lei, conform defapt.ro

Pescobar, amenințat politic?

Stilul de viață a lui Pescobar și modul în care s-a manifestat de-a lungul timpului în mediul online a atras după sine consecințe nu prea plăcute, despre care a menționat în urmă cu puțin timp că reprezintă sursa amenințărilor pe care le primește din partea unui partid politic, după ce a refuzat să se implice în astfel de activități politice. Afaceristul susține în continuare că neregulile care s-a găsit la restaurantul său din Herăstrău au fost remediate și că nu există un motiv întemeiat pentru care locul său să fie închis.

„Nu intru in politică!!!

Nu dau bani nici unui partid politic și niciunui individ care ma șantajează!!!

Dau bani doar statului român prin taxe și impozite, căruia îi plătesc zeci de miliarde! Dacă mă mai șantajați și puneți presiune, voi anunța parchetul!!!

Dacă au mai fost imperfecțiuni le remediem, se minte grosolan la TV și în media, și domnii de la opc nu opresc aceste minciuni nenorocite! Nu s-au găsit viermi, nu s-a găsit pește stricat, împuțit, ci doar produse la temperatură neconformă, în loc de -18 la -6! Încetați cu abuzurile asupra mea, tot ce a trebuit remediat am remediat, nu suntem mai presus de lege! Suntem singurul restaurant in istoria ANPC al cărui nume a fost „promovat” la TV!!! Avem 300 de angajați, plătim taxe, amenzi.”, a fost mesajul postat de Pescobar.

