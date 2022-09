Suma exorbitantă cu care se vinde un apartament din Capitală! Arată ca după război, însă proprietarii cer bani grei pe el

In articol:

În ultimele luni, piața imobiliară din București a explodat. Prețurile au crescut considerabil, așa că cei care vor să achiziționeze o locuință trebuie să scoată bani frumoși din buzunar.

Cei care vor să se orienteze spre apartamente vechi, care necesită renovări serioase, în speranța că le pot cumpăra cu un preț mai mic, trebuie să se gândească de două ori înainte, pentru că nici acestea nu se dau ieftin.

O locuință din capitală se vinde cu un preț exorbitant pentru felul în care arată. [Sursa foto: Facebook]

Suma demențială cu care se vinde apartamentul

Se pare că toți proprietarii vor să scoată în această perioadă mai mulți bani pe locuințele lor, inclusiv cei care vând apartamente care nu au mai fost renovate de la construirea acestora.

Este și cazul unei locuințe din Capitală, care a fost scoasă la vânzare de către proprietari. Chiar dacă apartamentul cu pricina nu are cele mai potrivite condiții pentru o locuință la cheie, proprietarii nu se sfiesc să ceara o sumă pe care mulți o consideră

cu adevărat exorbitantă, mai exact 65 de mii de euro.

„Aceasta are o suprafață utila de 47mp si un balcon de 4mp, este situat la etajul 4 din 8 al unui imobil construit in 1982. Imobilul este poziționat excelent in apropierea hipermarketului și a parcului Crângași. Proprietatea este amplasata la doar 2 minute de stația STB 162,163 si respectiv 6 minute de stația de metrou Crângași, stațiile STB 41, 43, 44, tot odată fiind la aproximativ 7 minute de piața Crangasi. În apropiere mai găsim grădinițe, scoli, farmacii, săli de sport, saloane de cosmetica etc”, se arată în anunțul postat pe un site de imobiliare.

Anunțul a devenit viral și a stârnit mii de reacții în mediul online. Pentru că pereții sunt negri, oamenii care au văzut anunțul au ajuns să se întrebe dacă apartamentul nu a trecut și printr-un incendiu, ceea ce ar fi un alt aspect care, în mod normal, ar putea să ducă la o scădere a prețului fenomenal de ridicat.

Unul dintre internautii care a văzut postarea a recunoscut anunțul și spune că locuința este la vânzare de câteva luni.

„Acest apartament e la vânzare din primăvară, prețul inițial era de 72000, iar de o luna l-au redus la 65000, celor cu oferte de 50k va spun ca proprietarii au refuzat 58 cash, iar răspunsul a fost citez fără 65 nu-l dam”, a scris un bărbat în secțiunea de comentarii.