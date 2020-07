Cât costă o oră de previziuni la Carmen Harra?

Carmen Harra, în vârstă de 65 de ani, se poate mândri cu o avere de peste 40 de milioane de dolari. În plus, renumita clarvăzătoare mai are încă două milioane de euro investiți în obiectele din locuință. Într-un interviu oferit, Carmen a declarat că în prima luna de când a ajuns în afara țării, a reușit să câștige 10.000 de dolari. Pe o singură ședință, care durează o oră, vedeta cere între 400-600 de dolari.

“Acum, eu pot să fac foarte ușor 40.000 – 50.000 de dolari pe lună. Asta pentru că eu sunt cunoscută, am un nume, America mă recunoaște și mă apreciază. În primul rând, eu fiind consilier în America, câştig între 400 şi 600 pe oră. Aveam biroul meu pe cea mai scumpă stradă din New York, pe Fifth Avenue. Eu am lucrat peste 20 de ani la 800 Fifth Avenue. La mine venea Jennifer Lopez, veneau cei mai cunoscuţi oameni din lume”, a declarat Carmen Harra, conform Antena 3.

Carmen Harra, mesaj emoționant în memoria soțului său

În urmă cu două zile, vedeta a postat o fotografie cu soțul ei, dar și un mesaj emoționant în memoria acestuia.

“With my soul mate 30 years ago in New York. I come to America to be with him. All I have left are the memories. 🙏I love you forever and we’ll meet again in the next life.❤️ (n.r.: Cu sufletul meu pereche, în urmă cu 30 de ani în New York. Am venit în America pentru a fi cu el.Tot ce mai am acum sunt amintirile 🙏 Te voi iubi mereu și ne vom întâlni din nou în următoarea viață❤️ )”, mesajul transmis de Carmen Harra pe contul său oficial de Facebook.