Sumac este un condiment cu gust acrisor foarte folosit in special in bucataria turceasca. Sumacul se foloseste pentru a da gust salatelor de cruditati dar si pentru a condimenta preparatele din carne.

Ce este sumacul. Aceasta mirodenie de culoare rosie-purpurie este foarte populara in Turcia si Iran si este presarata peste orez, ceapa proaspat tocata sau ca ingredient in doner kebap, o indragita specialitate culinara turceasca.

Sumacul are un gust acid, acrisor, o aroma intepatoare si de lamaie, usor iute. Arborele decorativ originar din Orientul Mijlociu mai este cunoscut si ca otetar mirositor. Fructele sale de culoare rosie se comercializeaza uscate sau macinate si au gust acrisor.

Este cultivat in zona Mediteranei, in Sicilia, Turcia, Grecia.

Sumacul este un condiment utilizat in preparatele traditionale din bucataria din Turcia, Liban, Siria, Grecia sau Iran.

Sumac, condimentul acrisor cu proprietati miraculoase. Ce este si cum se foloseste

Sumacul este folosit in preparate culinare, dar si ca medicament. Este un remediu natural cu proprietati miraculoase:

- este bogat in vitamina C

- sursa de antioxidanti

- are proprietati antimicrobiene si antiinflamatoare

- trateaza gripa, raceala, bronsita

- previne bolile cardiovasculare

- lupta impotriva bolilor precum cancer, artrita, Alzheimer, cataracta

- reduce febra

- regleaza tranzitul intestinal

- previne hiperglicemia

- lupta impotriva obezitatii

Cum se foloseste sumacul

Sumac, un condiment cu gust proaspat si acrisor care poate inlocui lamaia sau otetul. Se foloseste pentru a da gust carnii de pui, peste, la fructe de mare, miel, in combinatie cu ceapa cruda, diverse seminte precum mugurii de pin sau cu iaurt.

Este un ingredient utilizat pentru a da o aroma deosebita salatelor de cruditati, preparatelor din carne, la orez sau diverse tocanite.

Citeste si: Tot ce trebuie să știi despre cuișoare - De ce sunt adevărate antibiotice. Calități terapeutice

Citeste si: 5 fructe si legume care te pot omori! Le consumi zilnic fara sa stii!

E inclus in diverse mixuri de condimente folosite pentru a marina carnea ce urmeaza sa fie pusa pe gratar sau la cuptor, ori la sosurile pentru marinate. Sumacul se adauga si in kebab, hummus, orez, la supe sau dressinguri pentru salate, in tocanite cu carne sau de legume.

Bucatarii il folosesc cu preparate din peste, carne, ciuperci, pe frigarui.

Citeste si: VIDEO| Desert din rubarbă. Ingredientele necesare

Sumac este un condiment,care functioneaza bine in combinatie cu leguminoase, ardei chili, praf de chili, coriandru, chimen, usturoi, boia de ardei, patrunjel, susan si cimbru.

Sumacul se pastreaza in recipiente bine inchise, ferite de caldura si lumina.