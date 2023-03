„Sunt al doilea după Ronaldo” Connect-R se lansează în lumea afacerilor online. Cum are de gând artistul să dea marea lovitură?

In articol:

Connect-R este unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi din țară. Acesta are o carieră de succes și este chemat la foarte multe evenimente pentru a-și bucura fanii cu muzica sa.

Însă, se pare că vedeta vrea să abordeze un nou domeniu de activitate, în care, cel puțin la început, nu a prea avut mare încredere: afacerile online.

Connect-R, o nouă afacere online

Artistul își dorește să dea lovitura cu un nou business la care nimeni nu se aștepta. Connect-R se pregătește să intre în afacerile din mediul online, însă nu oricum, acesta a creat o serie de NFT-uri pe care urmează să o aducă în atenția publicului de luna viitoare.

Vedeta a mărturisit că acest domeniu este unul nou și pentru el, dar și că la început nu a avut prea multă încredere.

Însă, lucrul care l-a făcut pe artist să se arunce cu capul înainte a fost faptul că NFT-urile au început să fie destul de recunoscute în România, dar și faptul că în ziua de azi totul se desfășoară în online.

De altfel, Connect-R a mai precizat și faptul că este al doilea după Cristiano Ronaldo care va avea o afacere în acest domeniu.

„Este din ce în ce mai evident că atât ochiul omului, cât și partea din timpul lui se duc către online, către mediul virtual. Petrecem mult timp pe TikTok, Youtube și altele. Mediul de afaceri s-a mutat de ceva timp în online, vorbesc de banii digitali și așa mai departe. Eu am fost sceptic, fiindcă nu mă pricep. Un alt motiv pentru care am acceptat afacerea asta, a fost că, pentru prima oară în România, NFT aduce ceva consistent, considerat și concret. Pe lângă vip pass-urile și o fidelizare pe care o are tot acest proiect, NFT, este faptul că sunt al doilea după Ronaldo. O să vă întrebați la ce, la încasări, la săturira în înălțime”, a declarat vedeta, potrivit antenastars.ro.

Artistul va publica propria sa carte

Se pare că succesul îl urmărește constant pe Connect-R, deoarece pe lângă cariera sa minunată de artist și viitoarea sa afacere online, vedeta urmează să bifeze încă o reușită pe plan profesional.

Anul acesta, el își va lansa propria sa carte care va putea fi citită de către public imediat ce cântărețul îi va găsi un nume potrivit. Solistul a mărturisit că acolo a povestit unele detalii din viața sa pe care nu le-a spus niciodată în public.

„Cartea este, deja, scrisă, se pune deja în pagină. Am ceva timp la dispoziție să-i dau un titlu pentru că m-am tot răzgândit. Este mai mult decât o spovedanie acolo. Dacă a fost ceva ce nu am simțit sau nu am avut curajul să zic, să vorbesc cu presa, toate aceste lucruri le veți găsi în carte”, a mai spus artistul.