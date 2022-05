”Sunt bogată”. Cât a costat-o pe Carmen de la Sălciua vacanța din Țara Sfântă. Suma se ridică la ordinul miilor de euro

In articol:

De când se iubește cu Marian Corcheș, Carmen de la Sălciua este mai fericită și mai împlinită ca oricând. Artista se mândrește cu viața pe care o duce, bifând multe episoade romantice sau aventuri în doi.

Astfel, la începutul acestei luni, cei doi amorezi, însoțiți de mama bărbatului, au plecat într-o nouă vacanță peste hotare.

De data aceasta fiind vorba despre o escapadă care să le încânte sufletul, să le dea putere, speranță și credință, cei trei ajungând în Țara Sfântă.

Carmen de la Sălciua, vacanță de mii de euro peste hotare

Credincioasă din fire, pentru Carmen de la Sălciua călătoria a fost una plină de momente emoționante, împărtășind totul și cu cei care fac parte din comunitatea sa online.

Fani care acum și-au dorit să afle, după ce au văzut ce pot vizita și care este încărcătura locurilor sfinte, prețul unei astfel de călătorii.

Astfel, întrebată cât a costat-o pelerinajul din Țara Sfântă, Carmen de la Sălciua a fost sinceră și a dat un preț de ordinul miilor de euro, precizând să suma poate fi mult mai mare, totul depinzând de dorințele fiecăruia.

„Un pelerinaj normal, în care nu cumperi foarte multe suveniruri, se încadrează cam în 1.000 și ceva de euro”, a spus Carmen de la Sălciua.

Pentru că banii nu sunt o problemă pentru ea, putând să-și facă mereu orice poftă, manelista a vorbit și despre bogăția pe care o deține, întrebată fiind dacă se consideră o persoană de rang înalt.

Așadar, conștientă fiind de ceea ce are, c ântăreața se declară o femeie bogată, dar nu doar din punct de vedere material, ci și sufletește, lucru care, spune ea, este cel mai important. Manelista pune mai presus de orice faptul că are o familie, că este sănătoasă și că Dumnezeu îi aranjează drumul în viață.

„Nu știu la ce vă referiți mai exact. Dacă este vorba despre chestiuni materiale, muncesc pentru fiecare bănuț, astfel încât să îmi pot permite ce îmi doresc într-un mod decent. Dacă este vorba despre chestiuni sufletești, sunt bofată că am cui spune mamă, că am sănătate, o familie frumoasă, un om bun alături de mine și un Dumnezeu milostiv care-mi călăuzește pașii”, le-a mai spus artista fanilor ei.