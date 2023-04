„Sunt foarte bucuros de ce mi se întâmplă” Cătălin Cazacu, a dat vestea cea mare, după ce a rămas iar singur. Prezentatorul este hotărât să se întoarcă la prima sa dragoste

In articol:

Cătălin Cazacu, unul dintre burlacii showbiz-ului românesc, de când nu mai are la brațul său nici o domniță, s-a hotărât să-și schimbe radical viața.

După despărțirile prin care a trecut în ultimul timp, una fiind chiar de Ramona Olaru, prezentatorul a ajuns la concluzia că este momentul să se pună pe primul loc.

Cătălin Cazacu se reinventează în carieră

Astfel că, privind în trecut, atunci când viața lui parcă era mai roz, Cazacu, profitând de revelația de moment, vrea să o ia de la început, căci simte că acum este momentul oportun pentru noi începuturi sau chiar pentru continuarea unor visuri.

”Recunosc că am dormit pe mine o perioadă bună. Am dormit pe mine o bună perioadă din viața mea în ultimul timp, dar am revenit. Îmi pun ordine în viață pentru că am schimbat multe lucruri în ultimul timp și sunt foarte bucuros de ce mi se întâmplă în ultima vreme”, a spus Cătălin Cazacu, conform Ego.

Concret, fostul motociclist nu mai vrea să amâne nimic din ceea ce își dorește să facă și îi aducea plăcere, chiar dacă asta înseamnă să aibă o viață mult mai agitată.

Și o va avea, căci sportivul este mai hotărât ca niciodată să-și reia viața de noapte, petrecerile și distracțiile neîncetate. Însă, nu ca participant la o petrecere, ci ca cel care dă startul unei vieți trăite la maximum.

„Am reușit să pornesc proiecte pe care le lăsasem în pom și pomul în aer. Vine vara acum și mă reîntorc la lucrurile pe care le făceam cu atâta plăcere. O să mă întorc din nou să pun muzică, să fac petrecerile alea mișto pe care le făceam și îmi era tare dor de chestia asta. Am o grămadă de lucruri pe care le-am pus de-o parte și le-am suspendat, pe care le-am uitat, dar le-am dat drumul acum”, a mai spus prezentatorul.

Și asta nu este tot, căci fostul iubit al asistentei TV nu vrea să-și abandoneze nici prima sa mare dragoste. Chiar dacă recent nu a luat un casting la care a fost chemat, Cătălin Cazacu spune că actoria rămâne una dintre marile sale pasiuni.

Așadar, nu se dă bătut și cu îndârjire spune că va merge la fiecare casting la care va mai fi chemat. Însă, dacă nu va lua niciun rol în viitorul apropiat, ei bine, pregătiți-vă, Cazacu este hotărât să îi calce pe urme lui Liviu Vârciu și să-și facă propriul film.

„Dar să știi că și actoria este unul dintre lucrurile de care îmi este dor. Acum, ce-i drept, nu depinde doar de mine. O să fac și eu ca Vârciu, o să fac filmul meu dacă nu mă cheamă nimeni”, a mai spus vedeta.