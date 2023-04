"Suntem prăbușiți" Cadavrul Rozei a fost găsit într-un sac de gunoi, în apartamentul unui vecin, la doar câteva ore după ce părinții au dat-o dispărută. Fetița de 5 ani și-a găsit sfârșitul în mâinile unui adolescent cu probleme psihice

In articol:

Un orășel din nord-estul Franței este în stare de șoc, după ce o fetiță de doar 5 ani și-a găsit sfârșitul în mâinile unui vecin.

Fetiță de 5 ani, găsită într-un sac de gunoi în locuința unui adolescent de 16 ani

Tânărul are probleme psihice și a ademenit-o pe copilă cu o pisică în propria locuință. Adolescentul mai are antecedente din urmă cu doi ani, însă, după ce a fost dus într-un centru educativ, a fost eliberat sub control judiciar.

Roza-Isabela a fost dată dispărută ieri după-amiază, însă a fost găsită de oamenii legii fără viață, într-un sac de gunoi, chiar în incinta locuinței vecinului ei de 16 ani.

Fetița a fost în parc să se joace, dar nu a găsit pe nimeni, astfel că s-a întors acasă să își ia mingea. După jumătate de oră, părinții micuței au trimis-o pe sora mai mare să vadă ce face Roza, însă copila dispăruse fără urmă.

Adina și Bogdan au început de urgență să o caute pe fiica lor, dar totul fără succes. Ulterior au apelat la autorități, care au verificat imaginile de pe cele 50 de camere de supraveghere din împrejurimi.

Oamenii legii l-au întâlnit și pe suspect, însă acesta a declarat că nu a văzut-o pe micuță, ba mai mult decât atât, le-a dat polițiștilor o pistă falsă. Adolescentul de 16 ani i-a îndrumat să caute într-o altă zonă.

La nici jumătate de oră, tânărul a sunat la poliție și a mărturisit că este un copil într-un sac de gunoi chiar în fața casei sale. Ajunși la fața locului, oamenii legii au găsit fetița în casa tânărului, nu în fața locuinței, așa cum spusese la telefon.

Mama și tatăl fetiței sunt îndurerați ce pierderea celei mici, mărturisind că a ieșit din casă doar 5 minute. Aceste clipe, în care Roza-Isabela a fost nesupravegheată, i-au fost fatale.

„Ce poate să fie mai rău de atât? Decât să pierzi un copil? Spuneţi-mi! Nu doresc asta nimănui”, „Suntem pierduţi. Suntem prăbuşiţi. Fetiţa a ieşit cinci minute în faţa casei, a dispărut şi asta a fost tot ”, au mărturisit părinții Rozei-Isabela, conform observatornews.ro.

Fetița de 5 ani nu este prima victimă a tânărului

Adolescentul de 16 ani este cunoscut pentru problemele sale psihice. Acesta a mai agresat copii în urmă cu 2 ani și a fost internat la psihiatrie până acum câteva săptămâni. De când a fost externat, tânărul a mai ademenit copii la ei acasă, folosindu-se de o pisică cu care cei mici se puteau juca.

Anul trecut, tânărul a fost pus sub acuzare pentru agresiune sexuală, viol și sechestrarea unui tânăr de 15 ani. După ce a fost închis într-un centru educativ, băiatul a fost eliberat la data de 1 februarie.

„Poate că cel care a făcut asta nu ştia ce face. Dar dacă părinţii, care sunt întregi la cap, ar fi ştiut să ţină copilul acasă, n-ar fi făcut asta. Şi el, dacă a ştiut să manipuleze un copil de cinci ani, înseamnă că era întreg la cap”, a declarat mătușa Rozei-Isabela, conform sursei citate anterior.

Familia adolescentului recunoaște că băiatul suferă de tulburări și are probleme psihice. Mai mult decât atât, o expertiză de anul trecut arată că acesta are o deficiență mentală ușoară și este imatur din punct de vedere psiho-afectiv.

Vecinii se tem că în locul Rozei ar fi putut fi chiar copiii lor. Aceștia mărturisesc că obișnuiau să îi lase pe cei mici să se joace afară, însă după tragicul incident, nu mai pot face asta.

“Este complicat, pentru că noi când am auzit asta ne-am spus că asta li s-ar fi putut întâmpla copiilor noştri, i se poate întâmpla oricui. Ne îngrijorează, pentru că noi avem obiceiul să lăsăm copiii să se joace, supravegheaţi. Azi nu putem să mai facem asta”, au mărturisit vecinii.