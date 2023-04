Situație controversată în platoul "Bravo, ai stil". Alina și Constanția și-au aruncat replici acide. De la ce a pornit întreaga discuție: "Ar trebui să învețe să mai și asculte, că și noi avem dreptul la alte păreri"

In articol:

O nouă ediție a emisiunii ”Bravo, ai stil”, un nou moment tensionat între cele care vor să devină cele mai stilate femei din România.

Da data aceasta, în prim-plan au ajuns Alina și Constanția. Cele două și-au aruncat reciproc cuvinte grele, totul pornind de la o remarcată făcută de concurenta de peste Prut.

Citește și: "Taci, când vorbesc!" Discuție în contradictoriu în platoul "Bravo, ai stil". Milena, asaltată cu acuzații! Concurentele susțin că ținutele ei sunt copiate

Situație tensionată între Alina și Constanția

Tânăra a mărturisit în ediția trecută a show-ului de modă că celelalte concurente, în special Alina, nu știu să primească critici ori sfaturi de la cei din jurul lor.

Constanția: Trebuie să învățați să acceptați critici, mai ales Alina. Că vin de la tanti de la colțul străzii, că vin de la mine, de la oricine. Indiferent că sunt mai bună sau mai proastă decât tine, învață să accepți o critică.

Constanția [Sursa foto: Captura video]

De aici și până ca miercuri seara să izbucnească un scandal între cele două brunete a mai fost un singur pas.

În apărarea sa, Alina a mărturisit că știe să primească critici, sfaturi ori să asculte părerile celor din jur, acuzând-o și ea la rândul ei pe Constanția de faptul că nu este o bună ascultătoare.

Ilinca Vandici: Alina, tu nu știi să primești critici?

Citeste si: „Urmează să oficializez relația cât de curând. M-a bulversat”. Dinu Maxer are planuri serioase cu noua iubită, la scurt timp după separarea de Deea Maxer- kanald.ro

Citeste si: O soție infidelă a fost filmată cu amantul, chiar la locul de muncă, de soțul ei. Ce a făcut acesta după ce a surprins momentele pasionale- stirileprotv.ro

Alina: Știu să le primesc, dar asta nu înseamnă că trebuie să tac, nu?

Ilinca Vandici: Da, doar că a zis Constanția că va trebui să înveți să primești critici.

Alina: Constanția ar trebui să învețe să mai și asculte, că și noi avem dreptul la alte păreri.

Ulterior, însă, puse față în față, cele două concurente de la Kanal D2 nu au mai ținut cont de nimic și au spus lucrurilor pe lume, ba chiar, la un moment dat, în discuție a intervenit și Iris.

Roșcata i-a luat cumva apărarea Alinei, menționând că îi înțelege supărarea și atitudinea față de Constanția.

Concret, în timp ce Constanția spune că Alina s-a simțit deranjată de faptul că ea, aflată pe ultimul loc în clasament, i-a comentat ținuta în mod negativ, ardeleanca se apără și dezminte totul.

Alina spune că supărarea ei și faptul că nu ia în seamă ceea ce îi spune Constanția nu au legătură cu clasamentul. Ea doar consideră că, deși i-a ascultat opinia, nu are ce învăța de la competitoarea sa, nefiind pe aceeași lungime de undă atunci când vine vorba de styling.

Alina și Constanția și-au aruncat replici acide [Sursa foto: Captura video]

Citeste si: Romică Țociu, despre separarea de Cornel Palade. Cei doi formează un cuplu pe scenă de mai bine de 30 de ani- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 26 aprilie 2023. Ce sărbătoare este azi? Este dezlegare la pește!- stirilekanald.ro

Citeste si: VIDEO Gestul Prințului William față de Kate Middleton la cea mai recentă apariție publică a stârnit numeroase controverse- radioimpuls.ro

Citește și: "Și acum când zic, îmi vine să plâng" Clasamentul a generat primele discuții la "Bravo, ai stil". Ce reacție a avut Beatrice, când a aflat care este locul ei în topul telespectatorilor

Constanția: Alina s-a simțit foarte atacată în momentul în care i-am zis că are o rochie simplă în gală. S-a simțit foarte deranjată și mi-a spus asta și în culise, și în platou, peste tot. Și i-am zis că, indiferent dacă sunt pe ultimul loc, pe primul loc, toate avem dreptul să ne spunem o părere. Cum a spus și Iris în culise, toate suntem la un moment dat întrebate de o ținută, să ne dăm punctul de vedere. Nu am zis că era cea mai urâtă rochie, am spus că era simplă. Trebuie să accepți și părerile noastre (n. red. către Alina).

Alina: Nu, nu mai pot! Nu mai pot cu ea. Nu are legătură cu rochia de la gală, are legătură cu tot ce s-a întâmplat, de la gală, de la comentariul din gală, de la comentariul din gala următoare, și alte comentarii pe care le-ai făcut.

Constanția: Ai spus că nu accepți comentarii de la mine pentru că nu sunt peste tine.

Alina: Nu consider că ești în măsură. Cumva să țin cont de o părere a ta. E o chestie total diferită. Îți accept părerea, dar asta nu înseamnă că o iau de bună și că iau în calcul ce îmi sugerezi tu să fac.

Iris [Sursa foto: Captura video]

Iris: Eu o înțeleg perfect pe Alina, cred că ar accepta de la toate din platoul ăsta o critică, mai puțin de la Constanția. Pentru că nu se regăsește din niciun punct de vedere comun cu styling-urile pe care Constanția le propune, și atunci cred că din punctul Alinei de vedere Constanția e ultima dintre noi pe styling.

Alina: Nu neapărat ultima pe styling, ultima de la care aș accepta să iau ceva în considerare.