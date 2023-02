Superstițiile care îi dau fiori reci Marinei Almășan. Vedeta a mărturisit care sunt ideile din bătrâni pe care le respectă cu sfințenie: „Nu îmi creează o stare prea bună”

In articol:

Marina Almășan este extrem de cunoscută în țara noastră. Mai puțină lume știe însă că, cea de-a treia soție a lui Victor Socaciu, este extrem de superstițioasă.

Vedeta respectă cu sfințenie anumite preconcepții care există în România încă din bătrâni. Totuși, aceasta este extrem de curajoasă la aproape orice capitol care vizează cariera sa.

Superstițiile după care se ghidează Marina Almășan

Vedeta a dezvăluit în cadrul unui interviu recent că este o persoană destul de superstițioasă. De exemplu, aceasta alege să nu se întoarcă din drum, de teamă ca nu cumva să i se întâmple ceva rău pe parcursul zilei respective.

„Da, am și eu superstiții, cum ar fi întorsul din drum, chiar dacă îl mai practic pentru că, asta e, dacă uiți ceva vital acasă trebuie să te întorci. Nu îmi creează o stare prea bună. În momentul în care m-am întors din drum, în ziua respectivă stau mereu în expectativă: „Ceva se va întâmpla rău pentru că m-am întors din drum!”. Pisica neagră, iarăși, dacă îmi taie calea, nu îmi dă o stare grozavă. Prefer, când văd o pisică neagră prin fața mea, să mai stau puțin ca să își facă ea traseul. Abia după pornesc. În rest, nu. În rest, sunt o persoană curajoasă.”, a spus Marina, pentru Ego.ro.

Iar faptul că este o persoană curajoasă a avut un impact major și asupra carierei sale, pentru că Marina a realizat o mulțime de proiecte de mare anvergură. Tocmai de aceea, în acest moment vedeta nu se gândește să mai dezvolte ceva din punct de vedere profesional.

„Îmi impun să nu îmi arăt fricile. Nu, în principiu am făcut cam toate proiectele pe parte jurnalistică. Am publicat și în presă, am scris cărți, am coordonat Eurovision, am făcut Revelioane, am făcut emisiuni. Pe partea asta nu. Poate în afară, să mă apuc de bungee jumping sau ceva de genul acesta. Dar, în rest, le-am cam făcut pe toate pe partea de profesie.”, a mai povestit vedeta.

