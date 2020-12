Supriză emoționantă pentru semifinaliștii ”Chefi la cuțite”. Ce mesaj a primit Ionuț Belei și cu cine a gătit

Ionuț Belei a avut parte de o surpriză emoționantă în cadrul semifinalei ”Chefi la cuțite”. Concurentul lui Sorin Bontea a primit un mesaj emoționant din partea familei și a prietenilor, iar în a doua probă a competiției a gătit alături de tatăl său.

Ionuț Belei este cuțitul de aur al lui chef Sorin Bontea. De-a-lungul competiției, concurentul a avut un parcurs excelent, reușind să facă cele mai gustoase farfurii.

Surpriză emoționantă pentru Ionuț Belei

În semifinala sezonului 8 al show-ului culinar, ”Chefi la cuțite”, Ionuț Belei a avut parte de o surpriză incredibilă, la fel și ceilalți jurați. Semifinalistul lui Sorin Bontea a primit mesaje de susținere din partea celor mai importante femei din viața lui. Mama și iubita tânărului bucătar i-au făcut o surpriză emoționantă și i-au transmis cele mai frumoase mesaje.

”Cu siguranță treci printr-un calvar emoțional. Îmi pare rău pentru chestia asta. Eu sunt cea mai mândră de tine. Te aștept cu tot dragul acasă. Mi-e foarte dor de tine. Dacă ar fi îmi faci o surpriză, ar fi să-mi aduci farfuria acasă. Promiți?”, i-a transmis Sabina lui Ionuț Belei.

”Când am văzut mesajul de la iubita mea, am fost terminat”, a spus Ionuț Belei după ce a văzut mesajul video transmis de iubita sa.

”Ionuț, mama se bucură foarte mult că ai ajuns să fii concurent la emisiunea ”Chefi la cuțite”. Am mare încredere în tine, doresc să te văd până la capăt și să fii în marea finală. Succes și suntem mereu alături de tine! Te pupă, mama! Te așteptăm casă cu drag”, i-a transmis mama lui Ionuț.

”Mi-au dat lacrimile, nu m-am putut abține. Mama e cel mai sfânt lucru, ea mi-a dat viață și atunci cât o să trăiască, eu o să o respect și o să o iubesc. Mama și Sabina sunt cele mai importante femei din viața mea. Le iubesc pe amândouă, necondiționat.”, a spus Ionuț, cu lacrimi în ochi, după ce a văzut mesajul mamei sale.

În testimoniale, Ionuț Belei a mărturisit că latura sa sensibilă a ținut-o departe de ochii colegilor săi din competiție fiindcă a vrut să se mențină puternic și să nu se lase copleșit de emoții.

”Eu nu am arătat latura asta mea, aici, am vrut să fiu tare, nu am vrut să mă las copleșit și atunci nu le-am arătat colegilor mei cum sunt eu cu adevărat în interiorul meu.”, a mărturisit Ionuț Belei.

Ionut Belei, Chefi la cutite[Sursa foto: Instagram]

Ionuț Belei a gătit alături de tatăl său în semifinala ”Chefi la cuțite”

Semifinala emisiunii ”Chefi la cuțite”, sezonul 8, i-a adus lui Ionuț Belei, dar celorlalți concurenți o surpriză uriașă la finalul primei probe de gătit. Cei nouă semifinaliști au fost puși să pregătească un preparat cu „gustul de acasă”, alături de un membru al familiei, iar Ionuț Belei a gătit alături de tatăl său. Concurentul a postat pe rețele de socializare o fotografie din semifinala ”Chefi la cuțite” , în care este alături de părintele lui, fiind însoțită de următoarea descriere.

”Ce aș putea să mai spun? Vă iubesc pe toți! Familia mea e cea mai importantă pentru mine!”, a scris concurentul pe rețelele de socializare.

Cine este Sabina, iubita lui Ionuț Belei

Sabina este numele femeii care l-a cucerit iremediabil pe Ionuț Belei. Deși este studentă la Cluj, iar Ionuț Belei lucrează de cinci ani în Germania ca bucătar, cei doi au o relație la distanță de aproximativ trei ani de zile, pe care o gestionează foarte bine.

Iubita lui Ionut Belei[Sursa foto: Instagram]

Tânărul bucătar spunea în preselecțiile emisiunii „Chefi la cuțite” că îi este greu să stea tot timpul departe de casă, dar că în viitorul apropiat urmează să se mute împreună cu iubita sa.

”E greu să stai departe de casă. Ți-e dor de casă, ți-e dor de familie, de prieteni, de grădină, de animale, de găini, de ce ai pe lângă curte și să fiu departe de ai mei e greu. Singur, stres, nimeni nu te ajută. Încă puțin și ne mutăm împreună, sper că în România”, mărturisea concurentul.

În imaginile postate de Ionuț Belei pe Instagram, se poate observa cu ochiul liber că cei doi se iubesc enorm și se bucură de timpul petrecut împreună.

Preparatul lui Ionut Belei, Chefi la cutite[Sursa foto: Instagram]

Cine a jurizat farfuriile din semifinala ”Chefi la cuțite”

În semifinala sezonului 8 al show-ului culinar ”Chefi la cuțite” au jurizat farfurille pregătite de concurenți, cei mai celebri actori de comedie din România: Ilona Brezoianu, Dan Badea, Anca Sigartău, Cristi Iacob, Andrei Ciobanu și Ionuţ Rusu.