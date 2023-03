Surpriză! Ce salariu are fiica lui Meme Stoica la FCSB! Teodora lucrează de 3 ani pentru Gigi Becali, după ce a învins o boală necruțătoare! GALERIE FOTO

In articol:

Fiica lui Meme Stoica este angajată din 2018 în departamentul de marketing al celor de la FCSB. Tânăra a absolvit Facultatea de Drept și este una din salariatele model ale clubului patronat de Gigi Becali, motiv pentru latifundiar să nu se uite la bani atunci când îi plătește salariul.

Fiica lui Meme Stoica ar câștiga 4000 de euro pe euro la departamentul de marketing

Conform cancan.ro, Teodora Stoica ar încasa un salariu lunar în valoare de 4.000 de euro.

”Cu Gigi am vorbit și e de acord să o aduc în cadrul departamentului de marketing. Să vedem dacă vine, mai are ceva oferte. Oricum vreau să-i mulțumesc lui Gigi pentru asta.

E copilul meu, îmi seamănă 100%, e un copil ambițios și inteligent. Poate face carieră în orice domeniu în care va lucra. E foarte serioasă. Cert e că după 3 ani de zile în care a locuit departe de casă vine aici și, de ce nu?, am putea lucra împreună. Ar fi senzațional”, spunea Meme Stoica în 2018, pentru WOWbiz.ro, iar acum declarațiile oficialului ”roș-albaștrilor” se și confirmă.

Teodora Stoica

Citește și: MM Stoica, mesaj emoționant din partea unui dinamovist, după ce fiica lui, Teodora, a câștigat lupta cu cancerul: „Arogantul acela e un tată de toată isprava!”

Citeste si: Un bărbat din Argentina dat dispărut, găsit în stomacul unui rechin. Victima a fost recunoscută după tatuaje- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

Teodora Stoica s-a luptat cu o boală necruțătoare! ” Mi s-a spus că viață mi se va schimba radical”

Teodora Stoica a trecut printr-o adevărată drama în urmă cu câțiva ani. Tânăra s-a luptat cu o boală necruțătoare, pe care, din fericire, avea să o învingă.

”Acum 3 ani, am avut o problemă de sănătate care mi-a dat două opțiuni: să accept limitele impuse sau să mă adun și să înfrunt situația head-on. Nu imediat, nu cu încrederea pe care o am acum, însă am respins prima variantă. Mi s-a spus că viață mi se va schimba radical. Aveau dreptate, însă ce nu știa nimeni (cu atât mai puțin eu) e că se va schimba în bine.

A durat mult până să pot vorbi despre asta, pentru că am vrut că atunci când o fac, să fiu complet vindecată emoțional și să pot inspira și alți oameni care au situații similare. Așa că voi începe să împărtășesc cu voi lucruri care m-au ajutat, în speranța că vă vor ajută și pe voi. Toate greutățile sunt binecuvântări deghizate”, spunea Teodora Stoica într-un mesaj postat pe contul ei de Instagram.

Citește și: Cum se înțelege Mihai Stoica cu fiica sa, Theodora. Managerul FCSB face totul pentru ea

Citeste si: “Noi n-am fost niciodată în vacanță, în 13 ani, nici măcar o dată.” Mihaela Bilic a dezvăluit cum funcționa relația cu doctorul Stan. “Eu când l-am cunoscut, opera și noaptea și în weekend.”- kfetele.ro

Citeste si: Felicitări de Mărțișor 2023. Mesaje și urări de 1 martie 2023: ”Primeşte primăvara în viaţă şi în suflet… deschide-ţi aripile şi încearcă să zbori… inchide ochii şi încearcă să visezi… nu-i aşa că e minunat?”- stirilekanald.ro

Citeste si: VIDEO Avertismentul dur al Shakirei în cel mai recent interviu acordat unui jurnalist mexican. Cea vizata este din nou Clara Chia Marti?- radioimpuls.ro

Teodora, fiica lui Meme Stoica, și stilul de viață sănătos pe care îl promovează!

Teodora, fiica lui Meme Stoica, a dezvăluit și ce a schimbat în stilul de viață, s-a apucat de sport, participă la multiple concursuri de înot în ape înghețate, dar are grijă foarte mult și de alimentație.

”Epoca fetelor sănătoase. Dacă există un lucru pe care l-am învățat în ultimii ani, este importanța de a te antrena, indiferent cum, când și unde te afli.

Fie că este mers pe jos, alergare, înot, antrenament de forță, nu contează atâta timp cât ieși din zona ta de confort.

Al doilea este să ai grijă cu ce îți hrănești corpul. Evită alimentele procesate, zahărul și glutenul și să ai trei sferturi de legume în farfurie. De asemenea, pătrunjelul înseamnă viață”, este un alt mesajul postat de Teodora Stoica, pe contul ei de Instagram.