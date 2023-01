Surpriză! Cum a apărut iubita lui Cristiano Ronaldo la Ryad în plin scandal de despărțire cu celebrul jucător! Georgina Rodriguez i-a fermecat pe toți

In articol:

Cristiano Ronaldo (37 de ani) este un adevărat șeic în Arabia Saudită. Transferat de Al Nassr, celebrul jucător a avut parte de o primire regească, iar conferința de presă, în care șefii clubului l-au prezentat oficial, s-a transformat într-un adevărat eveniment monden!

Într-o ceremonie fastuoasă, la care au participat peste 20.000 de fani, Cristiano Ronaldo a vorbit despre venirea lui la Al Nassr.

"Am avut oferte din Europa, din Brazilia, SUA, Australia, chiar și din Portugalia, dar le-a dat cuvântul meu celor de la Al-Nassr. Cei care vorbesc despre decizia mea nu se pricep la fotbal. Aici e un campionat puternic. În Europa, am câștigat totul, treaba mea acolo s-a terminat. Am jucat pentru cele mai importante cluburi din lume", a declarat Cristiano Ronaldo la conferinţa de presă.

Georgina Rodriguez [Sursa foto: Profimedia]

Iubita lui Cristiano Ronaldo s-a îmbrăcat simplu la evenimentul de prezentare a celebrului fotbalist

La finalul prezentării oficiale a lui Cristiano Ronaldo, pe scenă a apărut și familia portughezului, Georgina Rodriguez, și cei patru dintre cei cinci copii ai săi: Cristiano jr, Eva, Mateo și Alana.

A absentat micuța Bella, 8 luni. Imediat cum Georgina Rodriguez a ajuns pe podium, Cristiano Ronaldo a îmbrățișat-o pe partenera sa, iar cei doi au salutat ulterior publicul.

Obișnuită cu evenimentele importante și, firește, spectaculoase, Georgina Rodriguez a surprins, plăcut, pe toată lumea aflată la fața locului, Dacă mulți se așteptau ca iubita lui Cristiano Ronaldo să aleagă pentru ceremonie o ținută sofisticată, ei bine, ea a fost discretă, s-a îmbrăcat simplu, în jeansi, o helancă și o haină clasică, la care a asortat însă o geantă fucsia de firmă și o pereche de cercei cu diamante.

Georgina Rodriguez [Sursa foto: Profimedia]

Prezența femeii alături de Cristiano Ronaldo a dus la multe discuții, mai ales că și cei aflați la evenimen știau de problemele pe care Georgina și CR7 le întâmpină în relație, conform relatărilor din presa internațională.

De altfel, ieri, s-a discutat intens de o despărțire a lui Cristiano Ronaldo de Georgina Rodriguez, mai ales de la anunțarea decizieie de amânare a nunții. Dezvăluirile despre o posibilă ruptură a vedetei fotbalului mondial de partenera lui de viață s-au făcut în cadrul emisiunii mondene „Socialite”. Jurnaliștii iberici au relatat că relația dintre cei doi n-ar mai fi ca pe vremuri, mai mult, s-a constatat că între Ronaldo și iubita lui nu ar mai exista apropierea din trecut, plecând de la imaginile în care celebrul jucător a primit cadou de la Georgina un Rolls Royce, de Crăciun. „Dincolo e mașina de lux, ce a atras atenția a fost lipsa de chimie dintre cei doi”, a notat Mundo Deportivo. „Răceala dintre cei doi devine din ce în ce mai evidentă, ca de exemplu în ultimul videoclip pe care l-au publicat (n.r.- în care Ronaldo primește mașina de Crăciun).

În America Latină se vorbește despre faptul că cei doi ar putea să se întâlnească în continuare din comoditate, pentru că relația lor le aduce atât contracte mari de publicitate, cât și o viață foarte confortabilă", a mai explicat și jurnalista spaniolă Laura Roige, în cadrul emisiunii Telecinco.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez, poveste ca-n filmele siropase de la Hollywood

Cristiano Ronaldo și Georgina trăiesc de ani de zile o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi, în ciuda faptului că nu sunt căsătoriți și în acte, și-au întemeiat o familie fericită, împreună cu cei cinci copii ai lor, de care ambii părinți sunt foarte mândrii și pe care îi iubesc enorm.

Cei doi au avut șase copii, pentru că Georgina a adus pe lume o pereche de gemeni, formată dintr-o fetiță și un băiețel. Din nefericire, micuțul s-a stins din viață la naștere, ceea ce l-a îndurerat peste măsură pe legendarul jucător de fotbal. Cel mai mare fiu al vedetei, Cristiano Jr., a împlinit 11 ani și pare că o să calce pe urmele tatălui său.