Surpriza Ioanei Grama pentru iubitul ei. Unde au mers cei doi de ziua de naștere a bărbatului

Ioana Grama este una dintre cele mai urmărite și apreciate influencerițe de la noi. Aceasta se bucură de o comunitate în mediul online și postează zilnic videoclipuri pentru a-și ține fanii la curent cu ceea ce face sau ce i se întâmplă.

Ce surpriză i-a făcut Ioana Grama iubitului său

Ioana Grama este o femeie fericită. Influencerița trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de un bărbat pe care îl iubește foarte mult. Astăzi, vedeta a avut un motiv în plus să zâmbească, Acela fiind ziua de naștere a partenerului său.

În urmă cu o zi, bruneta a postat pe platforma TikTok, un videoclip în care le spunea urmăritorilor că astăzi este ziua iubitului ei, iar ca surpriză cei doi au mers la Paris. Aceștia s-au cazat într-un hotel luxos care nu a fost deloc ieftin, cea care a plătit fiind vedeta

,, Mâine este ziua de naștere a iubitului meu, așa că i-am făcut o surpriză și am venit la Paris. Am rezervat o camera la hotelul la care îmi doresc să ajung de ani de zile, dar nu este un hotel tocmai ieftin. Așa că am zis că trebuie să fie o ocazie foarte special ca să dau atâția bani pe o cameră. Am decis să fac acest pas de ziua iubitului meu, după cum puteți observa, cei de la hotel ne-au așteptat cu baloane, cu șampanie și cu un happy birthday note, contra cost, bineînțeles”, a declarat Ioana.

Ce părere are Alex Țăgurean despre noua relație a fostei sale soții

Ioana Grama a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de Alex Țăgurean, în urma căreia a apărut pe lume, în anul 2019, fetița lor, Ayana. La doi ani după nașterea copilului, cei doi au ales să divorțeze, însă au continuat să aibă o relație normală de dragul fetei lor. Fostul partener al influenceriței a mărturisit că se bucură pentru aceasta și că mereu va face parte din viața sa.

,,Nu pot decât să mă bucur! Ioana va face mereu parte din viața mea și vreau să fie fericită”, a scris Alex pe rețelele de socializare.