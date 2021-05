SURPRIZĂ la plecarea lui Sorin! I-a strâns mâna lui Albert și i-a șoptit un mesaj la ureche: "Ai grijă..."

In articol:

Sorin a fost eliminat de la Survivor, după ce medicii au decis că nu mai poate participa la trasee.

Sorin a fost eliminat de la Survivor

Sorin i-a transmis un mesaj lui Albert, înainte de a pleca[Sursa foto: Captură KANAL D]

Al doilea consiliu de imunitate a început cu un anunț trist pentru războinici. Sorin Pușcașu a fost eliminat pe motive medicale, astfel că în echipă a mai rămas un singur concurent intrat de la început în competiție, respectiv Albert. Sorin a avut un discurs emoționant înainte de a pleca, a plâns și a spus că Survivor pentru el a însemnat mult și nu ar fi plecat, dacă sănătatea i-ar fi permis.

"Aș fi în stare să-mi risc piciorul pentru echipa asta, pentru cei care au avut și au încredere în mine, meritau să mă vadă în continuare pe traseu, cu riscul de a rămâne cu piciorul acolo. Mă gândesc la cei apropiați, cu toții mi-au fi spus să vin acasă. Așa cum am zis din prima zi când m-ai întrebat care e scopul meu aici și am spus că mă interesează experiența.

Sorin și-a îmbrățișat colegii, mai puțin pe Albert

Am luat foamea într-un mod pozitiv. Totul pentru mine a fost pozitiv. Niciodată umorul nu a dispărut. Sunt un luptător, nu-mi place să renunț. Mă bucur că am ajuns până aici, sunt în ultimii 6. Îi respect aproape pe toți, am cunoscut oameni minunați, am cunoscut și oameni pe care nu aș vrea să-i am lângă mine uneori, ar trebui fiecare să-și dea seama că Survivor se va termina și începe viața reală.",a spus Sorin.

Sorin i-a strâns mâna lui Albert, deși pe ceilalți i-a îmbrățișat[Sursa foto: Captură KANAL D]

Sorin și-a luat rămas-bun de la colegii săi și a avut câte un mesaj pentru fiecare în parte. Pe albert nu l-a îmbrățișat, așa cum a făcut cu ceilalți, doar i-a strâns mâna.

Sorin către Andrei: Sper să ajungi departe!

Sorin către Marius: Ai grijă de tine! Să te faci bine acasă!

Sorin a părăsit competiția Survivor în lacrimi[Sursa foto: Captură KANAL D]

Sorin către Bogdan: Ia mai în serios treaba asta, că e mai serioasă decât crezi!

Sorin către Adelina: Te-am cunoscut și știi că sunt atent la detalii. Ai grijă că ușor ușor te schimbi. Nu te schimba! Nu ești un om rău, dar nu te schimba!

Sorin către Maria: Am început cu stângul. M-am supărat atunci la început, dar când am văzut că te-ai schimbat, m-am schimbat și eu.

Sorin către Albert: Ai grijă și fii tu! Fii tu, Albert! Albert: Frate, apreciez!

Sorin i-a îmbrățișat și pe faimoși, care l-au aplaudat atunci când a părăsit competiția.

Sorin a părăsit competiția Survivor în aplauzele colegilor[Sursa foto: Captură KANAL D]

Sorin și Albert au avut mai multe certuri în cele peste patru luni de competiție. Conflictele au fost mari, s-au jignit și chiar s-au votat. La un moment dat, Sorin a spus că este conștient că a exagerat cu aceste conflicte și le-a cerut iertare părinților lui Albert.