Atacuri și cuvinte grele aruncate între faimoși, la consiliu: "Prefer să plec acasă decât să stau cu voi în aceeași barcă"

În consiliu de eliminare, după ce au pierdut jocul de imunitate, faimoșii s-au plâns de neînțelegerile din echipă. Bineînțeles, subiectul principal l-a reprezentat scandalul dintre Ștefan, Sebastian și Zanni, care s-au împins în timpul jocului.

Atacuri și cuvinte grele aruncate între faimoși, la consiliu

Dan Pavel a stat de vorbă cu fiecare concurent din echipa faimoșilor pentru a înțelege ce s-a întâmplat în echipa lor de au ajuns la conflicte atât de mari. Zanni a explicat în stilul său caracteristic cum a reușit să-l provoace pe Ștefan.

"Mi se pare și de plâns și amuzant ce se întâmplă. Aș putea să plâng și eu, câte acuze mi se aduc. Vinovați suntem toți, dar nu sunt vinovat de frustrările și nemulțumirile altora. Am anunțat de foarte mult timp că va urma războiul de independență. Este evident ce se încearcă de sunt în mijlocul problemelor fără să fac nimic. A plecat de la o joacă azo, că l-am ales pe Marius Crăciun, l-am ales special să văd cum reacționează Ștefan.

Sunt oameni aici nemulțumiți de ceea ce se întâmplă, vor ei să ia atitudine, să facă ordine. Nu am prea multe de zis acum. E de de ori cât mine Ștefan, nu mi-a fost frică de el, eu nu sunt bătăuș, nu știu pe unde a trăit el, pentru mine e o cauză pierdută. S-a ajuns mult prea departe pentru ce s-a întâmplat de fapt. Mi-ar plăcea ca discursul fiecăruia despre ce se întâmplă cu adevărat, nu discursuri să atragă atenția în alte părți.Dacă greșeam, toată lumea îmi sărea în cap. Nu am cum să mă enervez, nu am cum să mă supăr. Pur și simplu unii nu se remarcă prin felul lor de a fi și vor să dramatizeze. Le înețeleg frica și frustrarea, nu vreau să acuz pe nimeni de nimic. Pe Ștefan îl simpatizez că e un băiat sincer.", a spus Zanni.

De cealaltă parte, Ștefan spune că certurile sunt mai vechi între ei.

"Conflictele sunt puțin mai vechi, dar nu au fost așa de ascuțite ca astăzi. Ceea ce s-a întâmplat astăzi, îmi asum că am depășit limita normalului, dar am fost și împins să fac asta. Și nu mă refer că am fost împins în timpul jocului. Nu e vorba de orgoliul lui Zanni de a-l alege pe Marius. Problema este că până la această refulare a mea mi s-au adus acuzații. M-a deranjat că nu sunt adevarate și au venit din partea lui Zanni. Când am venit în această competiție știm că am cu Elena prieteni de acasă, am încercat sp o susțin și timp de două săptămâni cât am stat cu ea, iar Zanni a stat după copac să asculte ce vorbim noi. Când mă întorceam se închideau discuțiile. Când venim e liniște mormânt. Astăzi am avut ce am avut de spus și m-am dus să-l susțin pe Culiță pe traseu. Am zis să închid conflictul. Pe la jumătatea drumului aud de la Zanni că sunt crescut în șanț. Atunci am simțit să mă întorc și am zis: vrei să plec acasă cu tine? Consider că timp de trei săptămâni am acceptat multe lucruri, pe care acasă nu le acceptam.", a spus Ștefan.

Sebastian, în schimb, îl acuză pe Ștefan că a adus energie negativă și are foarte multe frustrări.

"Ceea ce mă frustrează e că în ultimele săptămâni, de când Sorin nu intră pe traseu, noi stăm câte doi pe margine. Ceea ce a fost azi, este exact ce a făcut Ștefan acum o săptămână. Nu i-a sărit nimeni la bătaie, nu a țipat nimeni la el. Azi Zanii probabil și-a dorit să joace și el, l-a ales pe Marius, nu pot să justific reacția lui Ștefan, pentru că așa este el impulsiv, are argumentele lui. Suntem la Survivor și este un show psihologic, sportiv, social. A intrat cu energie negativă încă din prima zi. Nu sunt în măsură să-l judec, dar trebuie să înțeleagă că suntem într-o competiție. Ar trebui să nu-și mai arate frustrările. După ieșirea Irishei, el spunea oamenilor din jurul lui că el va urma săptămâna viitoare. Publicul decide cine rămâne în această competiție.", a spus Sebastian.

Ștefan: Prefer să plec acasă decât să stau cu voi în aceeași barcă. Doamne-ajută!

Raluca, replică acidă pentru Elena

Nici fetele nu s-au abținut. Raluca susține că Ștefan a reacționat exagerat în timpul jocului și o acuză pe Elena că îl susține și nu îi atrage atenția că greșește, așa cum face un prieten.

"Consider că certurile pornesc de la nimicuri. Nu mi s-a părut corectă reacția lui Ștefan. După ce am avut un conflict cu Elena și i-am zis că o iau de codițe și ne vedem acasă, toată lumea mi-a sărit în cap, că ameninț. El a fost deranjat că a ieșit Zanni în față. Ai venit și ai urlat la Sebi neavând nicio vină. Când cineva vrea să se ia de Zanni, începe cu Sebastian. Ai mai spus că Zanni cu Sebastian sunt perverși și vrei să arăți lumii de acasă adevărul. Elena a fost de acord cu tine și a spus că: ce mă bucur că în sfârșit a venit cineva să spună adevărul. Nu te uita la mine, Elena, că nu mă intimidezi. Nu te-am auzit să-i spui că nu ți-a plăcut reacția lui. Vorbeam că tu, Elena, ești corectă și vreau să-mi răspunzi.", a spus și Raluca.

Inevitabil a pornit un schimb de replici și între Raluca și Elena, așa cum s-a mai întâmplat în trecut.

Elena: Discuțiile pe care le-am avut cu Ștefan, a fost și Cucu prezent la una dintre ele. I-am spus că nu a fost corect. Faptul că nu a auzit Raluca nu înseamnă că nu i-am spus. În această competiție, de la conflictul pe care l-a avut Moro, Jador, Sebastian, au fost mulți băieți care au intrat în conflicte, nu întodeauna, dar la un moment dat am fost singura care m-am băgat. Nu-mi este frică să o fac. Când văd că ceva nu e în regulă pot să încerc să temperez două persoane. Dar când suntem fete și ne amenințăm, să ne spunem că ne batem sau că sunt bătută când ajung în țară, că ea a mai bătut fete, e urât. Când suntem fete și ajungem să ne amenințăm e prea mult.

Raluca: Exagerează foarte mult Elena, ei așa îi place să exagereze, să plângă foarte mult. I-a dat și o lacrimă sigur când am amenințat-o că o iau de codițe. De la a spune ceva până la a face este drum lung. Sunt vulcanică, dar nu cred că a atins-o nimeni, nu am urlat, nu am zbierat. Eu îmi asum ce spun. Să nu uităm că Ștefan vede doar când eu îți atrag atenția, dar pe tine nu te vede când faci glume sau când mă ataci.

Ștefan: Eu nu am auzit-o pe fata asta (nr. Elena) în trei săptămâni să facă glume cu tine.