Principala greșeală pe care Anamaria Prodan și fostul soț au făcut-o atunci când au divorțat! Impresara abia acum a realizat: „Cred că nu ajungeam aici”

Anamaria Prodan și fostul ei soț au ținut primele pagini ale ziarelor, atunci când au anunțat divorțul, asta pentru că vestea a venit când fanii se așteptau mai puțin. A fost o perioadă delicată pentru ambii foști parteneri, dar acum, cei doi se înțeleg de minune și au reușit, în cele din urmă, să ajungă la un numitor comun, mai ales pentru copilul pe care îl au împreună.

Cu toate acestea, însă, impresara a vorbit în urmă cu ceva vreme despre principala greșeală pe care a făcut-o atunci când a anunțat divorțul, atât ea, cât și tatăl fiului ei. Vedeta susține că, dacă amândoi ar fi lăsat de la ei și ar fi renunțat la orgolii, cu siguranță nu ar fi ajuns să fie protagoniștii unui scandal de proporții.

Blondina a realizat abia acum acest aspect, însă cu toate acestea atât ea, cât și fostul soț și-au asumat greșelile și se bucură în prezent că au o relație bună.

„Noi vorbim orice ține de copii, avem o relație fabuloasă, nu am mai avut niciun fel de problemă de când presa a dispărut din viața noastră. A fost perfect. Discutăm orice, luăm deciziile împreună, totul este frumos, mulțumesc lui Dumnezeu! A fost șoc să descoperi toată nebunia aia după 17 ani…probabil dacă și el lăsa de la el și eu lăsam de la mine, cred că nu ajungeam aici. Sunt greșeli, le-am asumat. Astăzi vorbim, după mult timp, suntem ok, luăm decizii împreună pentru copiii noștri. Orice ține de copilul nostru, dacă pot să îl ajut vreodată cu ceva știe că se poate baza pe mine. Dacă ar veni o ofertă mâine importantă, el ar fi primul pe care l-aș suna”, spunea Anamaria Prodan, în urmă cu ceva timp.

Anamaria Prodan a dezvăluit de la cine a primit, de fapt, inelul de logodnă

De ceva vreme, Anamaria Prodan poartă un inel de logodnă și de fiecare dată fanii au fost pe cât se poate de curioși să afle cine i-a oferit, de fapt, bijuteria cunoscutei impresare.

Astfel, recent, invitată în cadrul podcast-ului Ilincăi Vandici, blondina a dezvăluit povestea inelului de logodnă, spunând că și l-a cumpărat singură și chiar s-a căsătorit de două ori cu această bijuterie pe deget.

„Eu de două ori m-am căsătorit cu acest inel, pe care mi l-am luat singură. Acesta a fost inelul meu de logodnă. De ce? Pentru că am considerat că fericirea mea trebuie să mi-o construiesc, nu să îmi iau bărbați cu bani, nu trebuie să mă umilesc, să stau cu picioarele desfăcute să primesc niște bani pe noptieră cum au făcut foarte multe și astăzi cred ele că sunt fericite.

Eu am considerat că alături de partenerul meu trebuie să construiesc și dacă eu am avut norocul să construiesc mai repede, nu e niciun fel de problemă să-mi cumpăr singură. Eu nu am avut un bărbat cu bani sau un bărbat puternic care să îmi zică: Iubita mea, am văzut că te uitai la ceasul ăla în vitrină sau la bijuteria aia sau la casa aia și mâine să le am.”, a mărturisit Anamaria Prodan în cadrul podcast-ului moderat de Ilinca Vandici.

