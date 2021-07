Surpriză uriașă în finala Survivor Grecia! Marele câștigător, învins pe traseu de românul Marius Crăciun!

Sakis, marele câștigător Survivor Grecia 15:28, iul 6, 2021 Autor: Radu Constantin

Sakis Katsoulis a fost desemnat luni seara, în urma voturilor, Survivor Grecia 2021. Faimosul l-a învins în finală pe Ilias Bogdanos și a devenit marele câștigător.

Sakis și-a regăsiit marea iubire la Survivor

Sakis este și o cunoștință a românilor de la Survivor, pe care i-a înfruntat de trei ori pe traseu în meciurile internaționale din Republica Dominicană. El l-a invins de două ori pe Andrei Dascălu și a pierdut o dată în fața lui Marius Crăciun. Deși a făcut parte din echipa faimoșilor, Sakis a făcut pereche cu războinica Marialena, pe care a reîntâlnit-o în Republica Dominicană după ce formaseră un cuplu și în trecut.

Marius Crăciun a luptat și împotriva finalistului Ilias

”Vă mulțumesc din adâncul inimii mele pentru acest premiu minunat. Chiar dacă adevăratul premiu a fost tot ceea ce am trăit aici, la Survivor. Vă sunt recunoscător pentru iubirea pe care mi-ați arătat-o, nu am cuvinte să pot descrie ceea ce simt. Am atâtea să vă spun, dar au trecut doar câteva secunde de când am cucerit trofeul... Mă simt minunat. Sunt fericit și asta doar datorită vouă, vă mulțumesc foarte mult”, a declarat Sakis plin de emoție.

Sakis, alături de finalistul Ilias și Marialena, iubita lui

Sakis, care în prezent este om de afaceri, a dezvăluit că va investi banii în câteva companii pe care le deține și care au fost afectate de criza de anul trecut.

A fost portar la echipe din Grecia

Sakis a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe traseu

Sakis Katsoulis a venit la Survivor la sfârșitul lunii februarie, la aproape două luni după startul competiției. El e cunoscut ca fost jucător de fotbal profesionist, care a evoluat ca portar la mai multe echipe din primele ligi din Grecia, cum ar fi: Olympiakos Lioson, Panayialions, Apollon Smyni, Kallithea, etc. Sakis și Marialena au avut o relație timp de doi ani, însă ei se despărțiseră cu 4 luni înainte de începerea show-ului Survivor. Presa elenă a speculat că Marialena a fost cea care l-a părăsit pe Sakis. Femeia a avut însă un șoc când s-a trezit în Dominicană cu fostul iubit și până la urmă, iubirea a învins, ca de obicei.