Surpriză uriașă la Survivor România! Jador este pentru a doua oară preferatul publicului! Faimosul face o nominalizare surprinzătoare: „Nu o să fiu corect”

Răsturnare de situație la Survivor România. După ce a fost acuzat de Faimoși că are un comportament neadecvat și a fost pus la punct de prietenul său Culiță Sterp, Jador primește un vor uriaș de încredere din partea publicului de acasă.

Jador este pentru a doua oară preferatul publicului![Sursa foto: Captură KANAL D]

Jador este pentru a doua oară preferatul publicului

Jador este cel mai votat concurent din echipa Faimoșilor, titlu câștigat anterior de Zanni. Este a doua oară de la începutul competiției când artistul ocupă primul loc în inimile oamenilor și în clasamentul voturilor.

El spune că se aștepta ca alt coleg să fie preferatul telespectatorilor și le mulțumește celor care văd în el un om bun și îl susțin până la capăt. „Mă așteptam să fie total altcineva. Vreau să le mulțumesc lui mamaia, tataia, sunt mulți verișori care mă votează.

Cred că numai ăștia mă votează mult. Le mulțumesc că văd un om bun în mine, nu unul rău cum vede toată lumea. Mă bucur că alături de susținerea lor stârnesc invidii, nu doar aici, ci li afară. Mulțumesc frumos. Vă iubesc, mamă! Vă iubesc, tată!”, spune Jador.

Pe cine nominalizează Jador de la Survivor România

Din această calitate, Faimosul trebuie să facă o nominalizare, iar spre surprinderea tuturor, el alege să o propună spre eliminare pe Georgiana. „Nu o să fiu corect, pentru că o să votez așa cum nu simt și nu ar trebui să o fac, dar o s-o fac pentru că așa e corect. Deși am promis că nu o s-o votez niciodată, o s-o votez chiar dacă mi se pare cea mai bună inimă dintre toți, o s-o votez pe Georgiana”, spune Jador.

Georgiana se declară surprinsă de nominalizare și spune că a simțit că va fi, alături de Alexandra Stan, propusă spre eliminare. „Din punctul meu de vedere, Jador a fost corect și apreciez chestia asta, dar sutn surprinsă pentru că a spus că nu o să mă voteze niciodată. Pe parcursul zilei am simțit că o să fiu al doilea nume din echipă. Pe deoparte mă doare, pe de alta sunt ok”, a spus concurenta.

Jador, momente de coșmar la Survivor România

Jador trece prin momente grele la Survivor România, după ce colegii săi din echipa Faimoșilor l-au acuzat că aduce energie negatică și se comportă urât. Șocul cel mare pentru artist a fost intervenția prietenului său Culiță Sterp, care la rândul lui l-a învinovățit pentru neînțelegerile din grup.

Artistul a fost luat prin surprindere, pentru că nu se aștepta ca bunul său prieten, Culiță Sterp, să spună toate aceste lucruri în consiliu.

Jador: Eu ție ți-am spus „taci...”, alții au spus „făcea-mi-ai, să-ți dau...”

Elena: Corect. Eu am vorbit în numele meu, de-asta am spus că nu mi-ai greșit.

Jador: Eu puteam să scot în evidență lucrurile astea.

Jador: Treaba asta, singuratatea mă distruge, nu-mi place să fiu singur.

Elena: Bine ai venit în clubul meu. Am încercat să nu supăr pe nimeni și pare că am deranjat pe toată lumea și că sunt singură. Am înnebunit, Jador.

Jador: Nu vreau să urăsc pe nimeni, eu vreau să iubesc pe toată lumea. Mai mult pe ăia care îmi vor răul. Asta vreau de la mine. Dacă reușesc asta, pot să plec acasă. Lecția asta o mai am de învățat și atât.