Trei nominalizati si un singur eliminat, aseara, la " Survivor Romania". Emanuela Huruiala este concurenta care si-a luat ramas bun de la competitorii ramasi in Republica Dominicana, fiind concurenta cu cele mai putine voturi acumulate din partea publicului.

Fosta razboinica s-a "duelat" pentru simpatia celor din fata micilor ecrane cu Cezar Juratoni, nominalizat de Iancu Sterp, concurentul care a obtinut imunitatea individuala, si Ghita Balmus, cel care a avut acelasi numar de voturi ca si Ema, din partea concurentilor.

Cu lacrimi in ochi, Ema a parasit consiliul de eliminare.

"In niciun caz nu sunt lacrimi de tristete. Sunt foarte fericita ca am ajuns pana aici (...) Nu m-am asteptat sa ajung atat de departe si nu mi-a dat nimeni nicio sansa sa ajung pana aici”, a spus aceasta.

Surpriza celor doua editii din acest weekend, in care cei opt concurenti au luptat pana la epuizare pentru a castiga imunitatea a fost Emy Alupei, singura care a castigat ambele meciuri, obtinand imunitatea.

Jocul de echilibru si concentrare a fost castigat de Iancu care a obtinut imunitatea individuala, dar, mai ales, dreptul de a nominaliza un concurent pentru eliminare. Fostul razboinic a recunoscut ca a facut alegerea cu greu, propunandu-l pe Cezar Juratoni.

"Fiecare dintre cei ramasi merita sa ramana in competitie. Dar daca asta este jocul, atunci trebuie sa-l jucam pana la capat. Daca eu am primit privilegiul asta si blestemul in acelasi timp, o sa propun pe cineva in fata publicului, o sa fac o propunere din tabara faimoasa, asa mi se pare corect. O sa propun pe cineva cu care am stat de vorba si mi-a dat de inteles ca si-a atins scopul in emisiune si e foarte multumit cu ce a facut pana acum. Chiar daca i s-ar opri drumul aici nu ar fi suparat si ar fi implinit cu el. O sa-l propun pe Cezar", a declarat Iancu Sterp.

In aceasta seara urmeaza o noua editie incendiara, "Survivor Romania", de la ora 20:00. Cum vor evolua concurentii pe trasee, ce alegeri vor face in continuare si la ce incercari ii va supune cel mai dur reality al momentului, aflati urmarind in continuare "Survivor Romania", de sambata pana marti, de la ora 20:00, la Kanal D.