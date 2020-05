Survivor Romania vot. Cum este desemnat marele Supravietuitor

In articol:

Survivor Romania, reality-ul sportiv care a tinut cu sufletul la gura o tara intreaga timp de patru luni, se apropie de final.

Sambata seara, incepand cu ora 20:00, va fi difuzata Marea Finala, iar numele castigatorul trofeului si al premiului de 250.000 de lei va fi aflat in direct, la Kanal D, dupa votul telespectatorilor.

Survivor Romania vot. Cine sunt finalistii Survivor

Din 29 de concurenti aflati in concurs au mai ramas doar patru mari finalisti: Lola Crudu, Elena Ionescu, Emanuel Neagu si Iancu Sterp.

Cei patru finalisti au fost desemnati in urma celor doua semifinale disputate in weekendul care tocmai a trecut, insa doar unul dintre ei va intra posesia trofeului si a marelui premiu de 250.000 de lei.

Elena Ionescu, Lola Crudu si Emanuel Neagu au intrat in aceasta competitie inca de la inceput si, timp de mai bine de patru luni, s-au luptat atat cu propriile echipe cat si cu adversarii pentru a ajunge in ultimul act al acestui reality extrem de supravietuire in jungla din Republica Dominicana. Iancu Sterp, desi a intrat la jumatatea competitiei, a dovedit ca isi merita dreptul de a fi intre finalisti.

Survivor Romania vot. Cine este Lola Crudu

Lola Crudu, una dintre cele mai determanate razboinice, a dovedit ca o femeie poate lupta de la egal la egal cu un barbat pentru marele premiu. Cu calitati sportive incontestabile, cu un caracter puternic, Lola a dovedit ca are atributele unui adevarat supravietuitor. Originara din Chisinau, antrenor de fitness, agent de vanzari asigurari de viata si MC, basarabeanca a fost un jucator redutabil in competitie.

"Sunt in acest concurs pentru a-mi demonstra mie si familiei mele ca sunt puternica", declara razboinica inainte de a se aventura in aceasta batalie.

Survivor Romania vot. Cine este Emanuel Neagu

Emanuel Neagu este concurentul caruia zambetul nu i-a lipsit niciodata, oricat de grea ar fi parut incercarea prin care trecea. In competitie s-a remarcat prin rapiditatea de pe trasee, calmul de la finalul traseelor si echilibrul psihic dovedit in mijlocul echipei sale sau pe teren. A facut spectacol pe trasee, spre deliciul privitorilor, apeland la calitatile si experienta de dansator profesionist.

Este originar din Cocorastii Colt, judetul Prahova, are 23 de ani. Inainte de a pleca in Republica Dominicana spunea despre el insusi ca este rezistent, creativ si descurcaret in orice situatie.

"M-am inscris la< Survivor Romania> din pasiune pentru sport si pentru adrenalina", povestea Emanuel, iar aceasta pasiune a lui a fost evidenta pe tot parcusul show-ului, de cele mai multe ori Emanuel dandu-le emotii paroxistice coechipierilor si adversarilor, castigand la „mustata” pe trasee. Inevitabil, victoria purta o „semnatura” dansata pe nisip.

Survivor Romania vot. Cine este Elena Ionescu

Carismatica, hotarata, controversata in mijlocul echipei Faimosilor si foarte iubita de cei de acasa, Elena Ionescu, una dintre cele mai cunoscute cantarete din Romania, a dovedit ca are noua vieti, trecand nevatamata prin noua consilii de nominalizare. A reusit sa isi pastreaza calmul, indiferent de tensiunile din jurul ei, si sa faca fata dorului extrem de fiul ei.

"Este cea mai mare provocare a vietii mele. Vreau sa-mi depasesc limitele si sa lupt pentru copilul meu!", declara artista inainte de a pleca in Republica Dominicana.

Survivor Romania vot. Cine este Iancu Sterp

Mereu dornic de aventura, exploziv pe trasee, Iancu Sterp si-a vazut visul implinit cand a fost selectat sa fie parte din aceasta competitie. A fost unul dintre cei mai rapizi concurenti de pe traseu si a dovedit ca-si merita locul in finala prin abilitatile motorii si prin puterea extraordinara de adaptare. A adus in mijlocul echipei o extraordinara si puterea de a trece peste orice dificultate.

"Cred ca acest gen de competitie mi se potriveste cel mai bine. Sunt apt din punct de vedere fizic si psihic",erau primele cuvinte adresate de Iancu la intrarea in competitie.

Fara indoiala, toti cei patru concurenti, o faimoasa, Elena, si trei razboinici, Lola, Emanuel si Iancu, au dovedit ca sunt adevarati supravietuitori, dar numai unul va fi supravietuitorul suprem, cel care va castiga titlul Survivor Romania si marele premiu de 250 000 de lei.

Nu pierdeti, maine seara, de la ora 20:00, la Kanal D, ultima batalie, Marea Finala Survivor Romania. Fiti alaturi de cei patru finalisti in lupta lor extraordinara pentru a castiga inimile celor de acasa si trofeul Survivor Romania.