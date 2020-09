Kinsey Wolanski [Sursa foto: Instagram]

In articol:

Kinsey Wolanski este o blondă focoasă, devenită celebră după ce a intrat pe teren la finala Ligii Campionilor în 2019, Tottenham – Liverpool 0-2, doar în costum de baie.

„Până la 30 de ani sper să am suficienți bani să mă retrag, iar intrarea pe teren la finală Champions League mă va ajută să fac asta. Plănuiesc și alte intrări pe teren. După ce am fost eliberată din închisoare, profilul de Instagram a crescut de la 300.000 de fani la 2 milioane. Nu poți cumpără asemenea publicitate. Dintr-o dată am devenit faimoasa în întreagă lume și am primit o mulțime de oferte. Nu consider că am făcut rău cuiva, a fost doar un moment amuzant. Fanilor le-a plăcut și chiar și la secția de poliție mi se cerea autograful la final”, spunea Kinsey Wolanski.

Chiar dacă a plătit 15000 de euro pentru gestul necugetat pe care l-a făcut, frumoasa blondină a devenit celebră pe rețelele de socializare. „Desigur că nu le-am spus părinților ce voi face, dar nu au fost surprinși. Știu cum sunt. Tată era bucuros că purtăm totuși un costum de baie și nu eram goală. Când Vitaly mi-a spus să fac asta, nu aveam idee ce înseamnă finală Champions League, că mă va vedea o lume întreagă. Dar am spus da imediat, mi-a plăcut idee să fac o nebunie”, a adugat tânăra.

Citeste si: Bomba despre pensii şi pensionari. Atenţie! Acuzații de abuzuri la Guvern - evz.ro

Kinsey Wolanski[Sursa foto: Instagram]

Kinsey Wolanski[Sursa foto: Instagram]

Kinsey Wolanski, dependentă de adrenalină

Americanca de 24 de ani s-a filmat în timpul unui salt cu parasuta. Blonda câștigă popularitate pe retelele de socializare, unde impresioneaza cu fotografii sexy, dar si cu diferite activitati indraznete. Ultima ei aventură, pe care a și ținut s-o arate fanilor, a fost un salt dintr-un avion. "Cand el zice ca pregateste cina...sunt pe drum", a glumit americanca pe Instagram.