In articol:

Tânăra a povestit printr-o postare pe facebook pățania ei, iar de aici până la o "luptă" în online a fost doar un pas.

Georgiana povestește că vecinul a spart lacătul de la bicicletă cu acordul administratorei. Fata spune că nu mai folosea bicicleta de mai bine de 2 ani, însă nu deranja pe nimeni în locul în care era lăsată, la etajul 1. Mai mult decât atât, fiind vorba de bunul ei, era normal să fie întrebată dacă vrea să fie înstrăinat, nefiind normal ca decizia să fie luată de vecini și administratoră. Există totuși și oameni care o consideră și pe ea vinovată.

"M-am dus la magazin cu declaratie cu tot si cand m-am intors, am gasit prinsa cu antifurt la parterul blocului, o bicicleta care semana foarte tare cu a mea. Am zis ca sigur nu e a mea ca a mea sta de ani de zile la etajul 1 legata cu antifurt, cine putea sa o ia, doar nu s-a teleportat. Adica, acum doi ani cineva a luat doar saua de pe ea pentru ca era prinsa foarte bine cu antifurt, cine sa o ia acum pe Corona.Ma uit mai atent la bicicleta si recunosc toate semnele de buna purtare ( de la zgarietura de pe pedala stanga pe care a capatat-o in prima mea zi de mers pe bicicleta la 15 ani, pana la semnele de pe schimbatorul de viteze). Ce coincidenta.Ma uit la șa si vad ca e o șa de bicicleta veche, ca e inlocuita, clar nu venita cu bicicleta asta, si imi e clar ca e bicicleta mea...Stau cateva momente si ma gandesc ce e de facut. E adevarat, nu am mai folosit bicicleta asta de 2 ani dar nici sa o las cuiva care si-a asumat-o pur si simplu nu imi vine.

Sun la administratie dar doamna are telefonul inchis. O sun pe mama (am eu 23 de ani dar na, mama tot mama e) si intre timp intra cineva in bloc si intreb daca stie a cui e bicicleta asta, fara sa ma astept ca omul sa stie. Care erau sansele sa stie?

Omul la vreo 60 de ani, cu parul alb si un catel adorabil imi raspunde simplu:

“A mea!”

Raman interzisa. Care erau sansele sa dau fix de omul care mi-a furat efectiv bicicleta? E batranul asta suficient de capabil incat sa sparga un antifurt pe care au mai incercat si altii sa il sparga si nu au reusit? Cine isi asuma pur si simplu cu atata nesimtire proprietatea altuia?

Ii raspund si eu:

“Ce coincidenta, e si bicicleta mea.”

Omul se albeste la fata, moment in care ma gandesc ca sigur exista o explicatie, ca omul sigur a gasit-o undeva abandonata dupa ce a furat-o cineva. Faith in humanity restored. Astept explicatia dar omul pur si simplu tace.

Ii explic ca eu am bicicleta asta de ani de zile si il intreb daca a luat-o de la etajul 1. Spune ca da, ca au zis vecinii si administratora ca poate sa o ia. Faith in humanity lost.

Il intreb daca a spart antifurtul si imi spune ca da, dar ca el nu a vrut sa o fure ca i-a dat voie administratora.

Ii explic destul de nervoasa ca nu inteleg cum si-a permis sa sparga un antifurt si sa plece cu o bicicleta care nu era nici a lui, si nici a vecinilor sau a administratorei de la care a primit unda verde. Omul destul de panicat imi tot explica ca nu a furat-o si ca mi-o da inapoi. Am luat bicicleta cu tot cu antifurtul lui si cheia si i-am spus ca o las tot la etajul 1 si ca daca nu o gasesc cand am eu chef acolo, ca o sa dau inregistrarea video la politie. Da, am inregistrat conversatia, doar nu era sa ma bazez pe bunul lui simt.

As fi vrut sa ii explic ca indiferent de situatia materiala sau ca ti-a dat administratora sau piticii din capul tau unda verde, a lua un obiect care nu iti apartine fara sa ceri voie, nu e imprumut, e furt si mai presus de orice e nesimtire, mai ales cand mai tai si antifurtul ca sa poti sa pleci linistit cu bicicleta altuia. As fi vrut sa o sun si pe administratora si sa ii explic ca desi am inteles de mult ca e “blocul ei si face ce vrea ea cu el”, obiectele din bloc nu sunt ale ei. Vecinilor, ce sa le spun, sanatate si la revedere.

Cand suntem mici, avem parerea asta formata de parinti ca oamenii sunt buni sau rai. Cu timpul mi-am dat seama din ce in ce mai mult ca majoritatea oamenilor nu sunt rai, sunt doar prosti, ca bunul simt nu tine de educatie sau situatie materiala, ori te nasti cu el, ori nu. Nesimtirea e efectiv peste tot si cred ca asta am vrut sa arat prin a scrie despre povestea asta. Halucinant si atat. Poate acum cativa ani as fi facut foarte urat daca mi se intampla chestia asta, dar cred ca m-am resemnat. Ceea ce e trist. Sper sa mai fie altii care mai au puterea sa se bata cu nesimtirea, eu am luat o pauza. Atat.", este mesajul tinerei.

Postarea tinerei a stârnit valuri de revoltă: "Și ce dacă ți s-a furat? E vina ta"

Comentariile nu s-au lăsat prea mult așteptate, iar postarea tinerei i-a împărțit pe cititori în două tabere. Unii îi iau apărarea, în timp ce ceilalți o consideră vinovată pentru ce i s-a întâmplat.

"Daca nu o foloseai nu e frumos sa tii scara ocupata, trebuia sa o muti de acolo, sa o iei in apartament", "După câte se vede, masculinul majoritar consideră fapta logică (corectă )- până nu i se întâmplă cuiva, "ce-i al tău e și al meu"---bravo, nene! Pute a comunism!", "Si iata cum rasare nesimtirea si prostia in unele dintre comentarii ca un ghiocel de sub zapada. Ciorditul e boala grea, raspandita national. E foarte interesant sa vezi ca romanii chiar nu inteleg ce inseamna proprietate privata / hotie. Cei care comentati ca “de ce ai lasat-o pe scara” sunteti fix la fel ca electoratul PSD pe care, probabil, il blamati. Comunisti", "Un cumul de acțiuni defectuoase de ambele părți. Domnul care pedala bicicleta este singurul care din punctul meu de vedere nu are nicio vină în situația asta. Bicicleta i s-a dat cadou de către administratoră și vecini. O bicicletă părăsită din punctul lor de vedere, pentru că a stat doi ani legată pe o scară de bloc.

În altă ordine de idei, nu îți ții bicicleta pe scara blocului și ai pretenția că nu se va întâmpla nimic. Nu e spațiul tău personal. Bine-nțeles dacă ți se fură, hoțul este un nenorocit. Dar nu numai hoțul e de vină ci și proprietarul care și-a lăsat-o acolo. Ia-ți bicicleta în casă!

Pentru a avea și o rezolvare "utilă" și un scop această postare, ar fi trebuit să se termine cu o plângere la poliție și cu niște declarații ale doamnei administratore care a făcut cadou un lucru ce nu îi aparținea. Logic și domnul ce utiliza bicicleta și proprietara ar fi trebuit să dea asemenea declarații pentru ca apoi să se ia o decizie. Avertisment ori amendă. Pentru că altfel doar scriem o poveste și ei tot proști vor rămâne.

Dar din punctul meu de vedere în această problemă există doi vinovați. Administratora și proprietara.", "Nu e OK nici sa iti tii bicicleta ani de zile pe scara. E comparabil cu ghertoii ce parcheaza pe trotuar. Vorbiti de civilizatie dar in vest nu acceptau vecinii sa iti lasi bicicleta acolo.", "Nu este chiar furt, este PROSTIE. Clasifici fapta ca fiind furt doar ca îți este greu sa accepți ca prostia este într-atât de mare încât duce chiar pana la administrația blocului.", "ce as face eu in locul tau? as anunta politia. am si filmare, deci n as lasa hotul nepedepsit. asta este furt iar povestea cu administratora nu o inghit sau o consider partasa la furt.", "Si mașinile abandonate se ridica, pentru a nu ocupa locurile de parcare degeaba. Am înțeles eu greșit, sau tineai bicicleta și la alt etaj...de ce nu în fata ușii tale, de ce nu pe balcon?. În fine, teribilisme!

Deci, NU AI DREPTATE!", sunt doar o parte din sutele de comentarii pro și contra.