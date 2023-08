Tânărul ucis în accidentul din 2 Mai, plâns de o comunitate întreagă. Prietenii și familia i-au adus un omagiu lui Sebi, la câteva zile de la înmormântare. Scene de-a dreptul sfâșietoare: "Drum lin, înger bun"

In articol:

Tragedia care a avut loc în urmă cu câteva zile în localitatea 2 Mai a înfuriat o țară întreagă. Vlad Pascu, un tânăr de doar 19 ani, a condus sub influența substanțelor interzise și a lovit în plin un grup de șase tineri, dintre care doi au murit pe loc.

Sebi, plâns de o întreagă comunitate

Acum, familiile îndoliate luptă să facă dreptate. La câteva zile după ce Sebi, băiatul ucis de șoferul teribilist, a fost condus pe ultimul drum, prietenii și rudele i-au adus un ultim omagiu. Imaginile emoționante au smuls lacrimile a mii de oameni.

Sebi era un tânăr plin de viață, care avea tot viitorul în față, asta până când, într-o fracțiune de secundă, și-a găsit sfârșitul pe șosea, după ce un șofer teribilist l-a ucis. Băiatul plecase pentru câteva zile la mare alături de alți cinci prieteni. Într-o seară, în timp ce se plimbau, au fost loviți din plin de Vlad Pascu, un tânăr de doar 19 ani care conducea sub influența stupefiantelor. Din păcate, pentru Sebi și Roberta nu s-a mai putut face nimic. Acum, la câteva zile de la înmormântare, familia tânărului încă își strigă durerea.

Pe rețelele de socializare au apărut imagini de-a dreptul emoționante.

Prietenii lui Sebi s-au strâns, alături de toți cei care l-au iubit, să îi aducă un ultim omagiu. Îmbrăcați în alb, au aprins lumânări și au ținut să tagă un semnal de alarmă, în speranța că autoritățile vor face dreptate.

„Comunitatea noastră a venit astăzi alături de prietenii și familia lui Sebi, strigând în cor: "Te iubim”! Drum lin, înger bun! Noi vom striga până vom fi auziți!”, a fost mesajul transmis pe Facebook, alături de imaginile cu apropiații lui Sebi.

Ce se întâmplă cu Vlad Pascu în arest

Vlad Pascu, șoferul care l-a ucis pe Sebi, se află în arest preventiv, unde va sta 30 de zile. Se pare că starea lui de sănătate nu este una prea bună, asta din cauza sevrajului prin care trece și din cauza căruia are mai multe simptome ce necesită monitorizarea atentă a specialiștilor.

Surse din anchetă au declarat că tânărul nu mănâncă și nici nu doarme, ba chiar este agitat și violent.

„ Acuză dureri abdominale și articulare, nu doarme absolut deloc și nici nu mănâncă, este extrem de agitat. Are momente în care plânge și momente în care devine agresiv verbal. I s-a făcut o evaluare psihiatrică, iar un medic în supraveghează. Durerile fizice date de sevraj sunt reale, iar astfel de pacienți trebuie monitorizați atent. Are pulsul foarte mare și transpiră abundent. A stat de vorba cu avocata sa, dar nu este lucid și nici nu are un discurs lucid. Spune că vrea acasă, nu este conștient de gravitatea faptelor sale. Cere ciocolată tot timpul!”, au dezvăluit surse, pentru Cancan.ro.