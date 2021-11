Taner Olmez, actorul care joacă rolul lui Ali Vefa în "Doctorul minune", o viață de film: "Mi-am văzut fratele pentru prima dată când aveam 4 ani"

In articol:

Ali Vefa este personajul central în serialul "Doctorul minune" și este interpretat de actorul Taner Olmez. Puțini știu însă amănunte despre viața sa care nu a fost deloc ușoară.

Actorul care îl interpretează pe Ali Vefa în "Doctorul minune" a avut o copilărie grea

Mulți dintre copiii din România, din păcate, sunt nevoiți să crească fără părinții plecați în străinătate pentru a le oferi un trai mai bun.

Taner Olmez este actorul care îl interpretează pe Ali Vefa în "Doctorul minune" [Sursa foto: Captură KANAL D]

Taner Olmez, interpretul lui Ali Vefa din serialul "Doctorul minune", difuzat la Kanal D, provine dintr-o familie modesta, de măcelari. Copilăria sa este asemănătoare celei pe care o trăiesc și astăzi mulți copii din România. Din dorința unui trai mai bun, părinții celebrului actor au fost nevoiți să plece din Turcia și să muncească în Elveția câțiva ani. Taner și fratele său mai mare au fost crescuți de bunici, separați ani de zile.

"Am fost crescuți fiecare de către o bunică. Mi-am văzut fratele prima dată când aveam 4 ani.

Țin minte că era foarte supărat pe mine, dar după ce m-a văzut s-a mai liniștit. Mi-a spus ”, rememora chipeșul actor prima întâlnire cu fratele său mai mare.

Ali Vefa [Sursa foto: Captură KANAL D]

Viața i-a fost una dificilă și plină de provocări. Familia actorului a cunoscut și extaz și agonie. Au avut câteva măcelării la care lucrau unchii și tatăl și bunicul său, dar au pierdut totul.

Ca să reușească să se întrețină la studii, Taner Olmez a fost nevoit să presteze tot felul de activități, însă niciodată nu i-a fost rușine de muncă.

"Am înțeles de la 21 de ani cât de importantă este munca. Am lucrat la un magazin alimentar, apoi la unul de bijuterii, am făcut tot felul de lucruri. Am trecut prin multe greutăți, dar am acumulat amintiri și povești extrem de prețioase"., a declarat actorul potrivit instyle.com.

Cum s-a documentat actorul pentru rolul din "Doctorul minune"

Ali din "Doctorul minune" [Sursa foto: Captură KANAL D]

Propria sa viață l-a ajutat să acceseze mai ușor rolurile pe care le interpretează. Învățat de mic să muncească, îndrăgitul actor s-a documentat luni de zile și pentru rolul pe care îl interpretează în serialul "Doctorul minune", un geniu autist.

"Am întâlnit mulți copii cu autism, am vorbit cu familiile lor. De cele mai multe ori am tăcut și am observat, m-am implicat în lumea lor. M-am dus la ei acasă, am stat cu ei în camera lor. Ali este un personaj special, dar și pentru un rol secundar aș dedica timp să mă documentez, așa am procedat mereu. Asta este datoria fiecărui actor, este o responsabilitate pe care o are în fața publicului.", a adăugat Taner Olmez potrivit instyle.com.

