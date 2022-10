Tania Popa trebuie să se opereze după ce a fost în Republica Dominicană. Actrița a slăbit 8 kilograme: „Am fost la spital şi când au văzut ce am...”

In articol:

Tania Popa este una dintre cele mai apreciate actrițe de la noi din țară. Vedeta a participat la reality show-ul din jungla Dominicană, unde a rezistat săptămâni întregi. Cu toate acestea, Tania Popa s-a întors acasă cu probleme de sănătate, după ce și-a dislocat umărul în emisiune.

Tania Popa a reușit să facă fața cu succes provocărilor din jungla Dominicană timp de săptămâni întregi, însă, vedeta a fost eliminată cu câteva zile în urmă. Ajunsă acasă, Tania a declarat că a slăbit 8 kilograme, dar îți dorește șă mai slăbească.

Tania Popa trebuie să se opereze după competiția din jungla Dominicană

Tania Popa a rezistat eroic în competiția din Republica Dominicană timp de câteva săptămâni, însă zilele trecute a ajuns acasă după ce a fost eliminată. De asemenea, filmările pentru emisiune s-au terminat și toate vedetele s-au întors în România.

Tania Popa a revenit acasă cu probleme de sănătate, după ce și-a dislocat umărul. Actrița a slăbit 8 kilograme, însă intenționează să mai dea câteva jos.

Citeste si: Divorţul momentului! Paula Seling a divorţat după 17 ani de căsnicie! Managerul artistei: „Da, este adevărat”- kfetele.ro

Citeste si: Mario Mutu a ajuns de urgență la spital la 5 dimineața și a început să înjure pacienții, Poliția fiind chemată de urgență- bzi.ro

Citeste si: Tania Popa, oprită de poliţie în America: "Dacă mă controla, ajungeam direct la puşcărie!"

Citeste si: Tania Popa despre Radu Beligan: “Fizic nu-i facea bine sa joace. Psihic era linistit” – Actrita a urcat pe scena cu maestrul pana acum cateva luni

„ Am slăbit 8 kilograme. De când am venit, m-am menținut și încerc să mai dau jos. Îmi mai doresc 5 kilograme în minus, ca să fiu mulțumită. M-am dus cu mărimea 42 și am venit cu 38. Eu tot timpul am fost slabă și mi-e greu mie acum”, a declarat Tania Popa.

Actrița a fost la spital

Tania Popa și-a dislocat umărul și din această cauză trebuie să se opereze. Vedeta a mărturisit că medicii din Republica Dominicană i-au spus, imediat după incident, că nu va mai putea juca. Actrița a declarat că se simte bine, dar intervenția chirurgicală este inevitabilă.

„ Mă rog, mi-am revenit, dar trebuie să mă operez, pentru că a ieșit prea rău. Eu, de regulă, mi-l puneam singură la loc. Dar acolo prea nasol a fost și nu s-a putut decât cu anestezie generală, la spital. Am fost la spital și când au văzut, în radiografie, ce am acolo, au zis: «Neh, s-a terminat!»”, a adăugat vedeta.