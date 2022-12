Tania Popa, vedetă în România datorită lui Florin Zamfirescu. Cum i-a schimbat maestrul viața actriței: „Eu nu am dat examen să vin să studiez”

In articol:

Tania Popa este una dintre cele mai apreciate actrițe de la noi, aparițiile sale, fie că-s pe scenele teatrelor, fie că-s pe micul ecran, fiind mereu impecabile.

Însă, pe lângă talentul pe care-l are, umorul, sinceritatea și modestia au ajutat-o să ajungă imediat la sufletul publicului român.

Florin Zamfirescu, norocul Taniei Popa

Însă, ceea ce nu știe multă lume este faptul că, dacă acum, la 49 de ani, este cunoscută în toată țară, la vârsta adolescenței nici nu visa să ajungă în România.

Și asta pentru că, un aspect mai puțin cunoscut de fanii ei este faptul că actrița s-a născut în Căușeni, Moldova, acolo a crescut și acolo a început să studieze actoria.

Doar în anul 1990 viața avea să i se schimbe radical, luând-o total prin surprindere, căci niciodată nu se gândise că România ar putea să îi devină ”acasă”.

Însă, în primul an de facultate, un schimb de experiență a făcut-o să vadă România cu alți ochi, dar și să fie privită de criticii teatrului românesc ca o stea.

Conform mărturisirilor făcute de artistă, pe canalul de YouTube ”TheXclusive”, o probă a scos-o din anonimat, iar cel care a pus ochii pe ea din prima,

catalogându-o drept o actrița bună, cu potențial, a fost nimeni altul decât Florin Zamfirescu.

Marele actor era la acea vreme printre cei care au asistat la probele date de studenții basarabeni și tot el i-a schimbat cursul vieții. Tania Popa fiind acum mulțumită și împlinită cu ceea ce a reușit să facă și cu modul în care trăiește, departe de casa părintească, dar mereu cu sufletul acolo.

"Am dat la facultate la Chișinău și am dat la Actorie pentru că mi s-a părut că am cel mai puțin de învățat. Așa era atunci în capul meu. Am terminat școala cu note foarte bune, iar dacă la materia de bază, Actoria, luai note foarte bune, atunci nu mai dădeai niciun examen. Așa mi s-a părut mie cel mai simplu, dar culmea este că învățasem doar trei poezii și toate de Eminescu. Am luat notă mare și am intrat evident la facultate fără examen. În 1990 a fost primul schimb de studenți români – basarabeni și la admitere a fost Florin Zamfirescu care a asistat. După admitere, au selectat dintre cei admiși 15 care să vină să studieze în România. Eu nici măcar o secundă nu am dat examen ca să vin să studiez în România. Pentru mine România era o țară străină, limbă a căreia eu nu o cunoșteam", a povestit Tania Popa, în emisiunea „În oglindă”.