Taraful din Clejani, aproape de prietenul Johnny Depp, în cel mai delicat moment al vieții lui. Ce spun Viorica și Ioniță despre procesul de defăimare împotriva lui? | EXCLUSIV

A fi o celebritate are și urcușuri, și coborâșuri, iar Johnny Depp simte din plin acest lucru în prezent, în procesul de defăimare intentat de Amber Heard, în care ambele părți se acuză reciproc de abuzuri.

Viorica din Clejani: „I-am zis lui Ioniță să-l sune și să-i spună că suntem alături de el.”

Cuplul din Clejani, care au povestit în trecut că l-au cunoscut pe Depp în anii '90, îi țin pumnii actorului american și urmăresc atent mărturiile celor doi din tribunal.

Într-un proces care a scos deja la iveală povești incredibile despre viața de cuplu a lui Johnny Depp și Amber Heard dinaintea divorțului din 2016, deznodământul este departe de a fi previzibil. Ambele tabere au folosit până acum înregistrări din timpul certurilor lor, care s-au lăsat uneori și cu violență fizică, nu doar verbală, așa că lupta în tribunal devine tot mai înverșunată.

Viorica și Ioniță din Clejani nu scapă niciun episod din „telenovela” foștilor soți și sunt cu sufletul alături de bunul lor prieten de la Hollywood, Johnny Depp, omul care a mărturisit în trecut că are sânge de rrom și apreciază enorm muzica de taraf.

„(Viorica) Noi suntem alături de el. I-am zis lui Ioniță să-l sune și să-i spună că suntem alături de el. (Ioniță) El va câștiga, pentru că este un om bun. (Viorica) Urmăresc cu sufletul la gură și mă uit în continuare...tot o iubește pe doamna asta, Amber. Adevărul e că e o femeie foarte frumoasă. Mă uitam în tribunal și vedeam ce priviri frumoase îi aruncă doamnei Amber. Sunt doi nebuni din dragoste! Eu nu știu dacă are banii pe care i-a cerut. Cred că i-a cerut ca să aibă o scuză să-i spună <<Băi, vreau să mă împac cu tine!>> Eu nu mă gândeam că-i pune capac femeia asta!”, au declarat Viorica și Ioniță din Clejani în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Ioniță din Clejani: „Am cântat și în casa lui Johnny Depp din Los Angeles.”

Celebrul cuplu din Clejani și Johnny Depp s-au întâlnit de mai multe ori de-a lungul anilor, ultima dată în 2016, când Depp a vizitat România în turneul său cu trupa The Hollywood Vampires. Ioniță din Clejani a apărut chiar și într-un film al actorului american, „The Man Who Cried”, în care a cântat la acordeon împreună cu Taraful Haiducilor, ocazie cu care Depp a spus că s-a îndrăgostit de muzica „gypsy”.

Puțini știu, însă, că prietenia Clejanilor cu Johnny Depp a început cu mulți ani în urmă, la finalul anilor '90, când Depp i-a făcut un cadou lui Ioniță pe care instrumentistul nu-l va uita toată viața.

”Acordeonul meu s-a spart, dupa ce filmasem in ploaie. Apoi, acest mare artist mi-a facut cadou un acordeon nou, de ziua mea de nastere . Dupa aceea, am cantat pentru Johnny la Paris, iar el avea lacrimi in ochi atunci cand sotia mea a cantat pentru el un cantec traditional tiganesc . De asemenea, am cantat pentru el si in clubul lui, The Viper Room, care se afla pe Sunset Boulevard din Hollywood, dar am cantat si in casa lui din Los Angeles ”, a povestit Ioniță, într-un articol publicat pe site-ul oficial al Clejanilor.