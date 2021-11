Târgul de Crăciun de la Brașov în 2021 s-a deschis pe 29 noiembrie. Ce restricții impun organizatorii

In articol:

Târgul de Crăciun din Brașov este deschis în perioada 29 noiembrie 2021 – 9 ianuarie 2022, în Piața Sfatului. Organizatorii au stabilit deja care vor fi schimbările pentru a preveni răspândirea virusului COVID-19.

Târgul de Crăciun de la Brașov 2021. Ce restricții impun organizatorii

Târgul de Crăciun de la Brașov în 2021 s-a deschis luni, 29 noiembrie, în Piața Sfatului, cu aprinderea Bradului de Crăciun, de 26 de metri, în vârsta de 53 de ani, și se va menține deschis până pe 9 ianuarie 2022.

„Bradul are o înălțime de 26 de metri și, conform studiului realizat de Facultatea de Silvicultură, are vârsta de 53 de ani (creștere în diametru= 12, 73 mm/an) creștere regulată, excentricitate redusă (creștere dreaptă in plan vertical)”, a anunțat Primăria Brașov.

Din cauza pandemiei de coronavirus, anul acesta, Primăria Brașov nu vor organiza niciun eveniment, cu excepția bradului de Crăciun, impodobit cu globuri verzi, roșii, argintii și aurii, și a căsuțelor cu decorațiuni și produse specifice sărbătorilor de iarnă, ce vor fi într-un număr redus la jumătate față de anii precedenți.

Purtător de cuvânt PMB, Sorin Toarcea, a declarat că anul acesta, accesul la târg, se va face fără certificat verde, așadar și cei nevaccinați vor putea participa.

„Accesul braşovenilor şi turiştilor în zonele unde municipalitatea a amplasat acele căsuţe – fie că vorbim de Piaţa Sfatului sau de cartiere – este permis fără ca aceştia să facă dovada unui certificat verde sau a unui test negativ”, a spus Sorin Toarcea.

Pentru organizarea ediției din acest an a Târgului de Crăciun, Primăria Brașov estimează că va cheltui 700.000 lei, sumă la care cel mai probabil nu sunt adăugate costurile pentru iluminatul orașului. În plus, pe lângă bradul de Crăciun din Piața Sfatului, se vor amplasa și alți 10 brazi în cartierele orașului.