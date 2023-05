Tatăl băiatului de 15 ani, decedat în accidentul de la Șcheia, a fost ucis la o zi după ce și-a înmormântat copilul. Modul cumplit în care bărbatul și-a pierdut viața: "Și-a ieșit din minți, a sărit să-l atace"

In articol:

Tatăl adolescentului care a murit în accidentul de la Șcheia a fost ucis cu bestialitate în seara de 4 spre 5 mai și și-a dat ultima suflare ieri dimineață, vineri, 5 mai. Întreaga tragedie s-a petrecut chiar la câteva ore după ce Ionel Murariu își condusese copilul, de doar 15 ani, pe ultimul drum.

Din primele detalii privind acest caz, Ionel ar fi fost bătut cu bestialitate chiar de către fiul amantei lui, în vârstă de 19 ani. După ce a fost găsit zăcând într-o baltă de sânge, victima a fost transportată la Spitalul Clinic de Urgență ”Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași, acolo unde i s-a pus diagnosticul de traumatism cranio-cerebral, hematom subdural emisferic acut stâng, ajungând ulterior în comă de gradul IV.

De asemenea, bărbatul a fost supus și unei intervenții chirurgicale, însă din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale pentru a-i salva viața, Ionel Murariu a murit.

Agresorul de 19 ani ar fi fost trimis chiar de tatăl lui în locul unde mama lui stătea de mai bine de o săptămână, pentru a-i face rău lui Ionel, din cauza geloziei. Cu ultimele puteri, presupusa amantă a bărbatului a povestit exact cum s-a întâmplat totul.

„Băiatul meu, Silviu, a fost trimis de tatăl lui acolo. Nu avea de unde să știe. A intrat direct peste noi. Am încercat să îl opresc, dar nu am putut. Și-a ieșit din minți. Nu știa ce mai face. M-a mai bătut de multe ori și pe mine. M-a dat la o parte cu forță și a sărit să îl atace pe Ionel. De frică, am fugit. Apoi a rămas Cornel și l-a spălat de sânge pe el, iar Silviu a fugit cât l-au ținut picioarele. Mi s-a spus că Ionel a ieșit pe picioarele lui din casă, de unde l-a bătut, dar acum nu știu dacă nu cumva a fost dus și lăsat pe marginea satului. Acum, Ionel a murit. Normal că îmi pare rău. Era un bărbat bun. Mă ajuta la treabă și nu făcea scandal. În schimb, Cornel mă bătea mereu, de 22 de ani, n-am plecat de rușine. Ieri, înainte de a merge la poliție, mi-a umflat buza și gâtul concubinul meu. Nici nu am unde să mă duc”, mărturisește Anca Elena Atuloaie, scrie BZI.ro.

Anca, presupusa amantă a lui Ionel Murariu [Sursa foto: BZI.ro]

Tatăl agresorului, șocat de cele întâmplate

Deși este suspectat că el ar fi gândit întreaga tragedie, tatăl agresorului a fost șocat când a auzit că fiul lui este acuzat de omor.

„A murit?! Vai de mine. Eu nu am fost acolo. A venit acasă și mi-a spus că l-a bătut. Nu mi-a zis că l-a omorât. Cum, băiatul meu e acuzat de omor”, precizează Cornel Sima.

De asemenea, despre această situație a făcut o serie de declarații și bunica tânărului de 19 ani: „Silviu, nepotul meu, m-a ajutat atât de mult. Oamenii ăștia nu s-au gândit la el! Nimeni. Acum el le trage. Ce să mă fac eu, oare”.

De precizat este că băiatul a ajuns acum pe mâinile oamenilor legii, iar poliția a deschis o anchetă și se fac cercetări în continuare pentru a se stabili concret circumstanțele în care s-a petrecut tragedia.