Tatăl biologic al Antoniei a venit în România! Dezvăluiri nemaiștiute despre mama fetiței ucise în Arad

In articol:

Cristian Oancea a aflat din știri că fetița lui a murit. Tatăl biologic al Antoniei încă nu își poate reveni din șoc. El știa că mama fetiței, alături de iubitul ei, au grijă de cei doi copii: o fetiță de 4 ani și un băiețel de 3 ani.

Bărbatul locuiește în momentul de față în Olanda, însă s-a întors de urgență în România, pentru a fi alături de băiețelul său, rămas acum fără soră.

Bărbatul a făcut declarații pentru un post de televiziune, unde a anunțat că a trecut granița și vrea să meargă să își vadă fiul. Cristian Oancea a vorbit și despre fosta lui iubită, mama Antoniei. Bărbatul a mărturisit că este o persoană foarte închisă și nu comunică cu multe persoane, în afară de prietena ei cea mai bună.

„Acum două minute am trecut granița. O singură prietenă are, o singură persoană, toată viața ei. O singură prietenă a avut și are, cu altă lume nu vorbește, ea cu altcineva nu poate să comunice”, a povestit Cristian Oancea, pentru un post de televiziune.

Tatăl biologic al Antoniei

Citeste si: O cersetoare romanca a fost retinuta de politistii americani. Cand au inceput sa o controleze, au avut un soc! Ce ascundea femeia in buzunar - bzi.ro

Tatăl biologic al Antoniei, probleme cu fosta iubită

Cristian Oancea a dezvăluit că i s-a adus la cunoștință de un incident în care Antonia a fost implicată, motiv pentru care a avut nevoie de spitalizare.

Citeste si: Criminalul fetiței din Arad era îngropat în datorii! Bărbatul devenise irascibil după ce n-a putut să plătească o banală factură de 200 de lei! EXCLUSIV

„Eu știu că ea avea grijă foarte bine de copii, de aia și când ne-am despărțit pe 30 decembrie anul trecut a plecat în România

cu copiii și am crezut că sunt pe mâini bune. Apoi, ea s-a cuplat cu un alt băiat, nu știu, nu-l cunosc.

Am avut o problemă cu ea anul trecut. A ars copiii și... Când a fost cu acest domn în Paris. Fata a stat 12 zile în spital în Paris. Anul trecut când ne-am despărțit, ea a cunoscut un baiat. A venit, a luat-o din România și a plecat cu copiii și după, trei luni de zile am aprobat ca să poată să plece cu copiii din țară ca să

se ducă la noua ei iubire...” Citește continuarea AICI.