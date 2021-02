Tatăl din Suceava care și-a bătut cu sălbăticie fiul de 7 ani a fost reținut! Bărbatul a făcut pușcărie în trecut după ce și-a violat fiica vitregă

In articol:

Ies la iveală detalii halucinante din trecutul tatălui din Suceava care a fost filmat în timp ce își abuza fizic copilul de 7 ani, în timp ce acesta urla și își îl imploră să nu-l

mai lovească. Mama copilului privea ca la spectacol întreaga scenă, fără să intervină și să-l scape pe cel mic din mâinile tatălui violent.

Tatăl bătăuș a fost reținut de oamenii legii, care s-au autosesizat, pentru că mama băiatului nu a vrut să depună plângere. De asemenea, bărbatul nu este la primul antecedent penal, ci a stat în închisoare pentru un motiv halucinant.

Și-a bătut fiul cu bestialitate

Bărbatul care și-a bătut cu sadism copilul, reținut de polițiști

În spațiul virtual a apărut, recent, o fimare care a îngrozit pe toată lumea. Un bărbat și-a trântit fiul în vârstă de 7 ani de podea ua locuinței, l-a întors pe burtă și cu o bucată de lemn a început să-l lovească cu toată forța. În tot acest timp, băiețelul plângea și țipa implorându-și tatăl să-l lase în pace. De față a fost și mama copilului, care nu doar câ nu a mișcat un deget ca să-și salveze fiul, ci a filmat întreaga scenă.

Contactată de autorități, femeia nu vrut să depună plângere împotriva tatălui bătăuș, iar poliția din Suceava s-a autosesizat și pe numele bărbatului a fost întocmit dosar penal, fiind reținut de oamenii legii.

Citeste si: Cum se simte minorul care a fost bătut de un bărbat în Hunedoara și ce s-a întâmplat cu agresorul- bzi.ro

Citeste si: Suceava: Un tată își bate cu bestialitate copilul, în timp ce mama filmează tot momentul

„Poliţiştii din cadrul secţiei de poliţie Frumosu împreună cu asistentul social din localitate au primit date şi informaţii cu privire la faptul că mai mulţi minori, respectiv 4 copii sunt agresaţi fizic de către tatăl acestora. Din verificările pe care le-au făcut poliţiştii şi asistenţii sociali că cel puţin unul dintre minori a fost agresat fizic în cursul lunii ianuarie cu toate că mama acestora nu a depus plângee în acest sens. De asemenea, a fost deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violenţă în familie. La aceasta oră, tatăl se află în custodia poliţiei, urmând a fi dispuse faţă de acesta măsuri preventive, inclusiv privative de libertate”, a declarat Ionuţ Epureanu, purtător de cuvânt IPJ Suceava

Copii și mama lor au fost luați de asistenții maternali

În casa agresorului din Suceava triesc patru copii: băiatul agresat, în vârstă de 7 ani, frații săi gemeni de 14 ani și încă un copil de 15 ani. Toți, împreună cu mama, au fost luați în grija asistenților maternali și duși la un centru în care pot rămâne în grija statului timp de un an de zile.

„Noi am fost sesizaţi de către asistenta socială de la primăria Frumosu. Colegii mei de la urgenţe mi-au spus depsre acest caz şi am luat împreună hotărârea ca mama împreună cu copii aflaţi acasă să fie adusă la Centrul pentru Victimele Violenţei Domestice din Gura Humorului. Mama este consiliată şi juridic şi pshilogic şi social. În funcţie de hotărârea ei se vor lua măsurile care se impun. Pot sta la noi până la un an de zile, în funcţie de măsurile care vor fi luate”, a declarat Nicoleta Danieluc, purtător de cuvânt DGASPC Suceava.

Citeste si: Agresorul din Hunedoara pozează într-un unchi iubitor! A postat mai multe fotografii în care apare și copilul cu care a dat de pământ

Rude ale familiei spun că astfel de bătăi se întâmplau frecvent. Aceștia mărturisesc că minorul de 7 ani, care a căzut victimă violenței tatălui său, era extrem de cuminte și își ajuta familia în treburile gospădărești și, de asemenea, nu avea cum să greșească încât să merite un astfel de tratament.

Copilul agresat este descris de rude ca fiind extrem de cuminte și ascultător

„Suntem şocaţi după ce am văzut acele imagini. Se temea să ne spună, se temea de el. Nu este prima oară când îi bate. O dată i-a bătut şi i-a ţinut toată noptea în frig. Copilul care a fost bătut este foarte cuminte, niciodata nu supăra pe nimeni. Ne ajuta la treaba şi era foarte linistit. Nu merita să fie bătut în halul acesta”, au povestit rude ale bărbatului.

Bărbatul, închis în spatele gratiilor după ce și-a violat fiica vitregă în fața celorlalți copiilor

Se pare că individul, în vârstă de 48 de ani, a mai avut probleme cu legea în trecut. Acesta a avut de ispășit o pedeapsă de 8 ani de închisoare după ce și-a violat fiica vitregă, în vârstă de 14 ani, de față cu frații ei. Bărbatul a ieșit din spatele gratiilor în 2019, iar acum reintră în atenția polițiștilor după ce și-a lovit fără milă propriul copil.

Citeste si: Un copil din Neamț, terorizat de bătăile tatălui, a fugit de acasă! Salvatorii au rămas șocați după ce l-au găsit: „Duceți-mă oriunde numai nu mă duceți acasă”

„În intervalul august – 16 septembrie 2013, prin constrângere fizică şi morală, inculpatul M. M. a întreţinut cu fiica sa vitregă, în vârstă de 14 ani, trei raporturi sexuale normale, două dintre acestea având loc în prezenţa copiilor săi minori în vârstă de 6 ani, respectiv 7 ani”, potrivit informațiilor furnizate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava.