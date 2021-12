Tatăl lui Nuțu Cămătaru a fost șeful cizmarilor din București iar bunicul a fost un burghez din Bărăgan! Legătura cu Marian Vanghelie: ”El cosea fețele la pantofi”! Dezvăluiri exclusive

In articol:

Nuțu Cămătaru, pe numele lui real Ion Balint, a copilărit în cartierul Ferentari însă familia lui se trage de undeva din Bărăgan. Fane Cămătaru a fost bunicul lui, despre care interlopul spune că a fost un mic burghez.

Miron Mitrea îl fugărea pe Nuțu prin curtea autobazei

Familia Balint a venit în București și s-a mutat în cel mai rău famat cartier, în condițiile în care,nu fac parte din etnia romă. Ulterior, atât Nuțu cât și Sile au început să practice boxul și în scurt timp au devenit respectați în cartier.

Cu ani în urmă, pe vremea când era întemnițat la Jilava, Nuțu Cămătaru a acordat unul din puținele interviuri acordate presei din România. El a povestit despre perioada de dinainte de Revoluția din 1989 și despre cum i-a cunoscut pe câțiva din liderii politici importanți din perioada post-revoluționară.

”A fost ghinionul meu să copilăresc printre țigani. Mama a fost maistru șef la gherghefuri iar tatăl meu a fost cizmar, a fost pe timpul lui Ceaușescu directorul ”Artei Încălțămintei” (Cooperativa Meșteșugărească ”Arta Încățămintei”, în prezent Comart, n.r.). L-a avut subaltern și pe primarul de acum de la 5, Vanghelie. Ăsta era pantofar. Îl știu de copil, când îl mai apăram eu să nu-l bată alții la școală. E băiat bun, a făcut multe lucruri bune pentru oameni. Când trăia tata, pe vremea aia era o pereche de pantofi 325 de lei la Palatul Telefoanelor și eu aveam câte 20, deci nu eram săraci”, a povestit Nuțu Cămătaru pentru Averea.

Despre Miron Mitrea, care era șef al Autobazei 5 Ferentari, Nuțu Cămătaru spune că îl știe tot din copilărie. ”Mă fugărea pe mine și pe ceilalți băieți prin curte sau punea paznicii să ne alerge că săream gardul la Autobază ca să luăm fiare să ne jucăm”, a mai dezvăluit Nuțu Cămătaru.

Sile Cămătaru: ”În '85-'86, Vanghelie era mașinist șef”

Despre relația cu Marian Vanghelie a vorbit și Sile, fratele lui Nuțu Cămătaru, într-un interviu dat în 2008 pentru Realitatea TV.

Marian Vanghelie a lucrat pentru tatăl fraților Cămătaru

”Eu, înainte, pe vremea lui Ceaușescu, am avut cooperativă la domiciliu, cu angajați. Deci nu m-am apucat ieri să fac afaceri. Și au ieșit anumite speculații, ca de exemplu, la cooperativa la care am lucrat, am fost coleg cu ăsta, cu Marian Vanghelie. El era mașinist șef, eu aveam cooperativă la domiciliu. Mașiniștii erau cei care coseau fețele de pantofi. Eu eram șef producție, șef cizmar care trăgea pe calapod, care finisa pantofii. Asta era prin ‘85-’86.(...) Am văzut că multă lume face mișto de el, poate nu se exprimă corect sau poate nu are școala asta a vorbirii, dar voința lui e de respectat”, a spus Sile Cămătaru la Realitatea TV.