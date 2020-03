Tatăl „Micului Hercule” a fost amendat de Poliţie, în urmă cu câteva zile. Iulian Stroe, cel care l-a antrenat pe Giuliano în copilărie, acesta fiind supranumit „Cel mai puternic copil din lume” şi „Micul Hercule”, locuieşte cu întreaga familie în satul Icoana, din judeţul Olt. Recent, Stroe a avut de-a face cu autorităţile. (vezi unde se ascunde Nicolae Guţă de coronavirus)

“Deci nu pot sa cred ca Politia a venit la mine să mă amendeze, cu masca si manusi.... pe motivul ca eu am sesizat la Poliție că sunt niste persoane întoarse recent din Italia, in sat la noi, din zona de focar cu coronavirus. I-am spus polițistului: ati controlat sa vedeti daca acestia sunt acasa?”, a postat tatăl lui Giuliano.

Tatăl „Micului Hercule” a fost amendat: "Au mai spus ca suspectul purta mască!"

“Nu, fiindca am vorbit cu ei la telefon si mi-au confirmat ca sunt in Italia in carantină. Le-am zis: Pai daca eu ii vad mâine sau poimâine, nu dati de belea ? Si au plecat sa controleze acasă la suspecți. Dupa 15 min...s-au intors polițiștii la mine ,sa-mi ia o declarație si sa-mi spuna ca acasă la suspecți au găsit pe unul dintre (cu care vorbisera la telefon)! suspecti si au vorbit cu el, iar ceilalți sunt in Italia.”, a mai relatat Iulian Stroe.

, a încheiat tatăl lui Giuliano Stroe.