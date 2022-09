Tatăl Siminei a venit din străinătate special să vadă lupta dintre Alex Zănoagă și Bobicioiu! Pe cine a susținut acesta? " Sunt cu sufletul în două" | EXCLUSIV

In articol:

Alex Zănoagă și Alex Bobicioiu au luptat în cușcă, în gala RXF MMA, după ce câteva luni bune s-au certat din cauza Siminei Loica. Bobicioiu a câștigat disputa la puncte, spre marea bucurie a iubitei sale, Simina, care a aplaudat în picioare decizia dată de arbitru.

Cu cine a ținut tatăl Siminei, dintre Zănoagă și Bobicioiu?

Din păcate, la scurt timp la ieșirea din ring, Zănoagă a acuzat probleme de respirație și a fost dus în ambulanță, pentru îngrijiri medicale de urgență, sub privirile familiei sale, venite la gală. Tot la gală a fost prezent și tatăl Siminei, care a urmărit întregul show.

Tatăl Siminei nu a vrut să rateze ziua cea mare, așa că s-a prezentat la gală. WOWbiz l-a surprins imediat și a stat de vorbă cu el, înainte de începerea meciului. Acesta a vorbit deschis despre sentimentele lui vis-a-vis de luptă și a dezvăluit pe cine susține dintre cei doi.

"Am venit din curiozitate, în primul rând, nu am fost niciodată și în al doilea rând să văd cine e mai bun. Se amenință ăla cu ăla, dar să vedem care e mai bun. Eu sunt jumate, jumate, nici ăla, nici ăla. Cine e mai bun să câștige, e un sport. Am venit special din străinătate pentru lupta aceasta. Soția nu a putut să vină, și-ar fi dorit, dar e cu cel mic acasă. Am emoții pentru amândoi, eu nu am nimic nici cu Alex, nici cu Bobicioiu, sunt între. Țin și la ăla și la ăla. Sunt cu sufletul în două.", a declarat tatăl Siminei.

Tatăl Siminei: "Nu mai vreau certuri"

Tatăl Siminei Loica este un om înțelept și asumat, așa că a spus lucrurilor pe nume. Astfel, și-a dat cu părerea despre situația în care se află fiica sa și a pus accentul pe ce trebuie să fie primordial în familia lor. Acesta susține că i-a fost alături Siminei în această perioadă și că nu își mai dorește să aibă parte de conflicte.

"Cine aruncă cu noroi, nu știe multe lucruri. Nu știe ce a fost în familia lor, ce s-a întâmplat, știu doar ei și eu ajut cât pot. Nu mai vreau certuri, nu mai vreau discuții, vreau să se înțeleagă bine pentru copil, să se viziteze. Copilul pe primul loc. Copiii, și Dominic și Dario, copilul fiicei celeilalte din Austria, sunt viața noastră. Deci, pentru ei aș face orice.", a mărturisit tatăl Siminei, în exclusivitate, pentru WOWbiz.

