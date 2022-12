Tavi Clonda, adevărul despre diagnosticul pus de medici. Cu ce probleme de sănătate se confruntă, de fapt, soțul Gabrielei Cristea: "Se poate agrava"

In articol:

Tavi Clonda a trecut prin momente dificile în ultima perioadă. Durerile de spate i-au pus bețe-n roate și a fost nevoit să apeleze la ajutorul medicilor.

Chiar dacă a urmat un tratament iar acum se simte mai bine, soțul Gabrielei Cristea susține că va trebui să fie foarte atent și respecte în continuare indicațiile specialiștilor, pentru ca starea lui de sănătate să nu se agraveze.

Tavi Clonda, despre diagnosticul pus de medici: "Nu a fost hernie de disc în stadiu avansat, dar se poate agrava"

Tavi Clonda a fost nevoit să meargă la spital, după ce durerile de spate i-au pus capac. Soțul Gabrielei Cristea a făcut mai multe investigații și a aflat, astfel, că se confruntă cu anumite probleme la coloană, așa că a început imediat tratamentul. După mai multe ședințe de kinetoterapie, artistul și-a mai revenit, dar va trebui să facă multă mișcare în continuare.

Acesta a dezvăluit că nu a fost diagnosticat cu hernie de disc în stadiu avansat, dar starea lui se poate agrava în orice moment, dacă nu ține cont de indicațiile doctorilor: "M-a ajutat mult clinica la care am fost. Făcusem opt ședințe de fizio și de kinetoterapie și tot aveam dureri. Mi s-a spus să am răbdare, acum m-a lăsat. Trebuie să fac mișcare, altfel iar voi avea probleme. Mușchii trebuie să fie încălziți. Nu a fost hernie de disc în stadiu avansat, nu-mi coboară durerea și pe picior, dar se poate agrava. Nici RMN nu mi-a dat să fac, nu-i de operat. Dar, trebuie să am grijă.", a declarat Tavi Clonda, pentru impact.ro.

Tavi Clonda [Sursa foto: Instagram]

Și Gabriela Cristea a avut nevoie de îngrijiri medicale

Tavi Clonda nu a fost singurul din familie care a ajuns pe patul de spital. Și soția lui, Gabriela Cristea, a avut nevoie de îngrijri medicale la sfârșitul lunii octombrie, chiar după ce și-a serbat ziua de naștere: "Dragilor, vă mulțumesc din suflet pentru mesajele de încurajare din acest weekend. Da, am fost bolnavă și tare tristă din cauza asta. Este a treia oară când fac colică renală în ultimele 4 luni, deci este îngrijorător. Acum sunt bine, pe tratament încă, dar nu mai pot continua așa la nesfârșit, pentru că în curând am să devin imună și la antibiotic.

După seria de tratament în curs am nevoie de o pauză, să se curețe organismul, și am să merg la investigații suplimentare. Am nevoie să fiu sănătoasă pentru mine și familia mea, am nevoie să fiu sănătoasă ca să-mi duc proiectele la bun sfârșit. Azi a fost prima zi fără febră și frison, prima zi în care am ieșit din casă și am început să mă simt din nou bine. Gândurile voastre mi-au dat putere și vă mulțumesc că mi-ați scris. Vă îmbrățișez cu drag!", a scris la acea vreme Gabriela Cristea, pe contul personal de Instagram.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda [Sursa foto: Instagram]