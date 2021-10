Tavi Clonda, dezvăluiri despre problemele din căsnicia cu Gabriela Cristea: „Dăm vina unul pe altul. Eu cedez...”

In articol:

Tavi Clonda și Gabriela Cristea trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de șase ani de zile. Cei doi au spus DA în fața lui Dumnezeu urmă cu doi ani de zile și au împreună două fetițe: Victoria și Iris. Soțul celebrei prezentatoare tv a vorbit recent despre căsnicie și despre aspecele atât plăcute, cât și cele neplăcute ale căsniciei lor.

Relația lor este departe de a fi perfectă, însă este echilibrată.

„Nu știu dacă în cazul nostru vorbim neapărat despre căsnicia perfectă, dar funcționează, suntem ok. Perfecțiunea e mai greu de atins. Și iubirea e importantă, la fel ca și faptul ca la începutul unei relații să nu te arăți altfel decât ești”, a declarat Tavi Clonda, pentru Imapct.ro.

Tavi Clonda, despre certurile cu Gabriela Cristea

Tavi Clonda a vorbit despre subiectele care provoacă cel mai mult ceartă în relația lor. Se pare că cei doi ajung la neînțelegeri din cauza problemelor de organizare când vine vorba de curățenie și alte treburi casnice.

Cu toate acestea, ei ajung mereu la un consens și reușesc să rezolve problemele. Între cei doi există o diferență de reacție atunci când vine vorba de certuri. Tavi Clonda este mai vulcanic, în timp ce soția lui este mai tăcută.

„Discuțiile pornesc de la lucruri ce țin de organizare în casă. Când nu avem prea mult ajutor, chiar spre deloc, atunci e normal să apară. Pentru că am vrea ca anumite treburi să le facă altcineva, și așa dăm vina unul pe altul. De cele mai multe ori, eu cedez, dar depinde de situație. Și Gabriela mai cedează. Și eu le mai am pe ale mele, și atunci mai trebuie să renunțe și ea. Dar ea are un alt mod, ea tace, eu mă manifest”, a mai zis soțul Gabrielei Cristea, pentru sursa citată.