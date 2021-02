Tavi Clonda, probleme de sănătate! Ce s-a întâmplat cu soțul Gabrielei Cristea: „Mă doare...”

In articol:

Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează un cuplu de mai bine de 7 ani de zile. Cei doi au o căsnicie fericită, în urma căreia au adus pe lume două fetițe: Victoria și Iris. Artistul le-a prezentat fanilor săi cum se antrenează de acasă, acolo unde are o sală de fitness.

Tavi Clonda este foarte pasionat de sport, însă din cauza unor probleme cu spatele, el nu poate să folosească toate aparatele din sala de fitness.

„Azi am pedalat puțin, cam 15 minute, pentru că am vrut să le încerc, dar o să mă țin. O să fac mai întâi după cum îmi spune sufletul și apoi după cum îmi spune un antrenor. Nu folosesc banda acum, că mă doare un pic coloana, dar văd că pe bicicletă e foarte ok, nu-mi afectează deloc coloana”, a spus Tavi Clonda, la o emisiune televizată.

Tavi Clonda a mai povestit că pasiunea sa pentru sport a început încă din copilărie. El obișnuia să facă antrenamente în curta bunicii sale din Brașova, iar când a ajuns în București, artistul a încpeut să meargă la sală.

„Aveam o curte la bunica la Brașov în care-mi puneam mingi umplute cu nisip legate cu sfoară de vie și dădeam cu picioarele, cu pumnii, în ele. Făceam 100 de flotări când eram mic. Nu era bine, că trebuia să fac în serii, dar nu știam. M-am ținut de sport. Când am venit în București m-am dus la sală”, a adăugat soțul Gabrielei Cristea.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au două fiice: Victoria și Iris[Sursa foto: Instagram]

Gabriela Cristea și Tavi Clonda, îngrijorați pentru fiica lor cea mică: „Nu știm ce să facem..."

Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt îngrijorați în ceea ce o privește pe mezina familiei, Iris. Cei doi părinți au dezvăluit că fiica lor se dezbracă în timpul somnului și nu își pot explica motivul pentru care fiica lor se confruntă cu această problemă.

„De ceva timp, nu știu care e faza, dar Iris se dezbracă de haine pe timpul nopții. Nu știm ce să facem, am întrebat doctorii și au zis că o să îi treacă. Dar când te trezești dimineața este dezbrăcată și nici nu știm cu ce să mai îmbrăcam patul, pătuțul. Cred că trebuie să îi și schimbătul pătuțul”, a povestit Tavi Clonda. Citește mai multe AICI.