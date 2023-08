„Te iubesc!” Ramona Gabor a surprins întreg momentul cererii în căsătorie! Sora Monicăi Gabor radiază de fericire

In articol:

Ramona Gabor este stabilită în Dubai de ani buni. A revenit recent în România, însă pentru o scurtă perioadă, ulterior întorcându-se în locul pe care acum îl consideră acasă. Și-a construit o nouă viață, a legat noi prietenii și s-a desprins ușor de ceea ce odată România însemna pentru ea.

Discretă din fire cu viața sa personală, a decis să stea cât mai departe de lumina reflectoarelor și să își trăiască fericirea în spatele ușilor închise. Tot ceea ce a putut mărturisi în cadrul unui interviu recent este că se află într-o relație și că este foarte fericită, iar recent a fost martora chiar și unei cereri în căsătorie foarte emoționante. Nu, nu Monica Gabor a fost cerută în căsătorie, ci una dintre prietenele sale a fost norocoasa care a primit inelul cu diamant.

Ramona Gabor nu a putut să nu împărtășească emoționantul moment și cu admiratorii săi din mediul online, chiar dacă personajul principal nu a fost ea de această dată. De fiecare dată când are ocazia, sora Monicăi Gabor se bucură nespus pentru fericirea bunilor prieteni, demonstrând încă o dată că este un om demn, care se bucură pentru fericirea celor jur, dar și că sumele mari de bani nu au schimbat-o într-un sens negativ.

La fel ca sora sa, trăiește înconjurată de prieteni cu care merge în vacanțe, se distrează și chiar face afaceri.

Ramona Gabor, grav afectată de opinia publică

Recent, Ramona Gabor a fost prezentă în cadrul emisiunii lui Teo Show, acolo unde a abordat subiecte sensibile, care au afectat-o de-a lungul vieții sale. Începutul său ca persoană publică i-a adus suferință din cauza informațiilor care circulau la cea vreme, însă și o foarte mare motivație să se dezvolte și să evolueze din ce în ce mai mult, lucru care se pare că i-a reușit din plin.

„Mi-a fost foarte greu aici, în România, când am început. (…) Eu am ajuns să fiu persoană publică fără să vreau, prin prisma surorii mele și a relației cu Irinel (n.r. Columbeanu).(…) Am încercat să-mi cresc și eu oportunitățile mele, dacă tot s-a întâmplat. În schimb, mi-a fost destul de greu cu tot ce s-a scris. (…) Au fost multe lucruri care m-au deranjat. Din acest motiv am și lucrat atât de mult la mine. Îmi păsa foarte mult de părerea altora. Foarte mult!”, a declarat Ramona Gabor.

Georgiana Lobonț a trecut prin momente foarte dificile la începutul acestei săptămâni. Când se gândea că viața este atât de generoasă cu ei și că vor fi cei mai fericiți părinți, medicul le-a dat vestea care avea să le spulbere visurile, pentru că sarcina s-a oprit din evoluție. Artista a primit vestea ca un trăsnet, mai ales că în acele momente lângă ea se aflau și cei doi copii ai săi, care așteptau cu nerăbdare să asculte inima frățiorului lui. Din nefericire, cântăreața a pierdut sarcina la 7 săptămâni.

Chiar dacă a trecut prin stări de nedescris, artista a revenit ulterior în fața fanilor ei pentru a le împărtășit faptul că supărarea i-a dispărut definitv atunci când și-a dat seama de faptul că deja are o familie de care este foarte mândră, dar și o carieră în plină ascensiune. Pentru că este omul surprizelor și a voii bune, artista le-a dat o nouă veste admiratorilor săi din mediul online, și anume că a pregătit o surpriză de proporții pentru aceștia. Iată despre ce este vorba!

Georgiana Lobonț pregătește o surpriză pentru fanii ei

Georgiana Lobonț nu are de gând să se oprească vreodată din ceea ce știe să facă el mai bine, să cânte și să distreze oamenii, așa că a pregătit încă un proiect muzical cu totul nou, proaspăt scos din cutie, care va fi lansat peste numai câteva zile. Ori de câte ori are ocazia să fcaă astfel de anunțuri, internauții reacționează într-un număr mare, fiind convinși de faptul că și de această dată tot ceea ce lansează artista se ridică la nivelul așteptărilor lor, așa cum i-a obișnuit de-a lungul timpului.

„Pe 15 august v-am pregătit o surpriză muzicală alături de formația @tritonoficial.

Mulțumesc pentru păr și makeup”, a spus Georgiana Lobonț în mediul online.

Georgiana Lobonț a pierdut sarcina

Chiar dacă a aflat în cursul zilei de ieri că a pierdut sarcina cu cel de-al treilea copil, Georgiana Lobonț și-a făcut curaj să împărtășească vestea cu fanii săi abia după circa două zile, în miez de noapte. Cu durere în suflet, cântăreața a declarat că fericirea supremă pe care a simțit în momentele în care a aflat că va deveni mămică pentru a treia oară poate că ar fi trebuit să o păstreze departe de ochii lumii, pentru liniștea sa sufletească.