Teatrul Dramatic din Mariupol a fost bombardat de armata rusă! În clădire se adăposteau peste 1.000 de persoane: „Sunt femei însărcinate și copii sub dărâmături”

Situația din Ucraina devine din ce în ce mai îngrijorătoare, asta după ce, din nou, armata rusă a atacat o clădire unde se adăposteau peste 1.000 de oameni. Este vorba despre Teatrul Dramatic din Mariupol, acolo unde se aflau, potrivit autorităților, mai multe femei însărcinate, dar și copii.

Cu toate acestea, încă nu se cunosc detalii despre victime, asta pentru că totul este blocat de moloz și nu se poate ajunge la acestea.

De asemenea, după bombardamente, Rusia a negat vehement că ar fi atacat clădirea Teatrului Dramatic din Mariupol. Potrivit agenției de presă RIA, ministrul rus al Apărării a explicat că nu ar fi desfășurat un atac aerian asupra instituției.

Potrivit consilierului primarului Mariupol, Petro Andriuschenko, în Teatrul Dramatic se afla cel mai mare adăpost din centrul orașului. Totodată, situația victimelor este necunoscută, asta pentru că totul este blocat de moloz, fiind imposibilă căutarea răniților, dar mai ales din cauza bombardamentelor constante asupra orașului.

Înainte de atacul armatei ruse asupra clădirii, au apărut mai multe imagini din interiorul clădirii cu oamenii care se adăposteau, iar pe filmări se poate observa că numărul cetățenilor ucraineni era unul foarte mare.

"Potrivit datelor preliminare, peste 1.000 de persoane se ascundeau acolo. Numărul morților și răniților este necunoscut. Probabilitatea de a ajunge acolo pentru a căuta printre dărâmături este scăzută din cauza bombardamentelor constante asupra orașului", a spus oficialul local, potrivit CNN.

Pavlo Kyrylenko, șeful administrației regionale Donețk, a făcut, la rândul său, o serie de declarații pe pagina personală de Facebook, acolo unde a specificat că sub dărâmături ar exista femei însărcinate, dar și copii.

„Sunt femei însărcinate și copii sub dărâmături. Acesta este terorism pur!(...) Rușii mint deja că acolo era cartierul general al Regimentului Azov. Dar ei știu bine că erau doar civili”, a scris el pe Facebook.

Consiliul Local a mai transmis că în urma bombardamentelor partea centrală a Teatrului Dramatic a fost distrusă, iar la fel și intrarea în adăpostul din subsolul clădirii: „Este încă imposibil de estimat amploarea acestui act oribil și inuman, pentru că Rusia continuă să bombardeze zone rezidențiale. Se știe că în urma bombardamentului partea centrală a Teatrului Dramatic a fost distrusă. La fel și intrarea în adăpostul din subsolul clădirii”

