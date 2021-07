Teo Trandafir, dezvăluiri sincere despre adopția fiicei sale: "Nu înțelegeam ce m-a lovit, mai ales că eu nu fusesem însărcinată"

In articol:

Teo Trandafir este cu siguranță una dintre cele mai iubite vedete de televiziune din țara noastră. În cadrul unui interviu, prezentatoarea a vorbit despre relația cu fiica ei, Maia, dar și despre momentele grele pe care le-a întâmpinat în rolul de mamă.

Teo Trandafir, dezvăluiri sincere despre fiica ei

Teo Trandafir recunoaște că s-a confruntat cu diferite probleme în momentul în care a devenit mamă. Totul era atât de diferit de tot ceea ce știa și i-a luat ceva timp să se acomodeze cu ceea ce se întâmplă în viața ei.

"Nu înțelegeam ce m-a lovit, mai ales că eu nu fusesem însărcinată. A venit ca trăsnetul. M-am trezit cu o făptură care nu știa să mănânce, să meargă, să vorbească. Mi-am dat seama că nu poate face toate aceste lucruri. M-a izbit și faptul că adopția este o chestie ireversibilă. Mă gândeam că fiica mea nu va crește niciodată. Mă trezeam dimineața și era la fel de mică precum în ziua precedentă. Mă uitam la alți copii, pe care îi vedeam mai rar, și aveam senzația că sunt mai mari, de fiecare dată îi vedeam altfel. Și copilul meu creștea, doar că eu, fiind alături de ea zi de zi, nu observam acest lucru", a declarat Teo.

De asemenea, îndrăgita prezentatoare a vorbit și despre momentul în care a decis să îi spună fiicei sale că este înfiată.

"Am avut încredere în ea. Am știut că dacă îi spun așa cum știe ea să înțeleagă, va fi totul în regulă. Am făcut acest lucru când am simțit că ea este pregătită și când m-am simțit și eu pregătită să fac acest pas. I-am explicat cu toată onestitatea importanța ei în viața mea, că este soarele de pe cerul meu și că fără ea nu aș fi fost eu", a mai declarat vedeta.

Teo Trandafir și Maia, fiica ei[Sursa foto: Captură YouTube]

Se simt extrem de bine una în compania celeilalte, iar momentele pe care le petrec împreună sunt extrem de prețioase. Teo Trandafir chiar adaugă faptul că are foarte multe lucruri în comun cu Maia.

"Nouă ne place să ne uităm la televizor, ne așteptăm una pe alta la seriale, pentru că ne plac aceleași tipologii. Ne place să ne comandăm de mâncare. Maia mă vede după ochi ce aș mânca, îi place să comande pentru mine.

Mie îmi plac generozitățile, sensibilitățile ei, empatia aceasta și felul în care intuiește ceea ce îmi doresc. Suntem identice și avem foarte multe lucruri în comun, și ne place să facem lucruri împreună", a adăugat prezentatoarea.

sursă Life.ro