Caz tulburător în Vaslui. O mamă și-a legat fiul dezbrăcat cu lanțuri de un copac, în curtea casei, și l-a lăsat să stea ore în șir în soare. Cu toate că vecinii știau în ce situație este pus băiatul, nimeni nu a intervenit. Acum, au fpst făcute publice niște imagini absolut terifiante chiar din curtea casei femeii. O asistentă socială a fost cea care a publicat imaginile.

Terifiant! Tânăr dezbrăcat și legat în lanțuri de propria mamă. FOTO

În timpul unei vizite pe teren, asistenta socială împreună cu un asistent medical aveau să facă o descoperire absolut halucinantă. Un tânăr de numai 28 ani, cu probleme psihice, tratat inuman de propria mamă. Bărbatul a fost văzut în condiții umilitoare, dezbrăcat și legat în lanțuri în curtea gospodăriei. Acesta se tăvălea la propriu pe jos, iar asistenta a anunțat imediat autoritățile.

Vecinii susțin că nu este prima dată când femeia își supune propriul fiu la chinuri greu de imaginat. Mama susține că este prima dată când face asta și își motivează gestul spunând că îi era teamă ca băiatul să nu plece de acasă.

”În jurul orei 12:00 am fost sunat de de către asistenta socială, care era împreună cu asistetntul medical comunitar, pe teren. M-am prezentat la fața locului, am sesizat atât poliția cât și salvarea. Am găsti persoana legata de lanț, de un copac. Ulterior am aflat că a fost legat de mama sa, care culmea e și asistent personal.

Nu am auzit acum prima dată, persoana e în evidențele noastre din 2009, noi am dorit instituționalziarea acestei persoane, avem documente în acest sens, dar DGSAPC Vaslui a spus că nu sunt locuri pentru moment, într-un centru

Această persoană reprezintă și un pericol în familie. Nu e o persoană recalcitrantă, dar sunt perioade când nu conștientizează absolut nimic. Aruncă hainele de pe el. Mama nu acordă sprijinul pe care ar trebui să îl acorde, l-a legat ca să nu plece de acasă, așa ne-a spus”, a spus edilul Cozmești, conform Antena 3.